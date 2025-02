Sporting e João Pereira multados por falta de habilitações do treinador

O Sporting foi multado em 12.750 euros e João Pereira em 1.224 euros pela falta de habilitações do antigo internacional português para desempenhar o papel de treinador principal, informa esta quarta-feira o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

A decisão culmina um processo disciplinar instaurado em dezembro de 2024, que surgiu de uma participação disciplinar apresentada pela Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF) contra o facto de João Pereira (que, agora, orienta a equipa B) ser o treinador principal do Sporting. Falta ao antigo lateral-direito o nível UEFA Pro, que lhe permitiria orientar equipas de I Liga como técnico principal.

Nesse sentido, quem aparecia no papel - fichas de jogo e "flash interviews" - como treinador do Sporting era Tiago Teixeira, que, na prática, era adjunto de João Pereira. Também Teixeira foi multado, com multa igual ao seu ex-líder de equipa técnica: 1.224 euros.

Entretanto, João Pereira foi despedido do cargo de treinador da equipa A do Sporting, tendo sido sucedido por Rui Borges. Pouco depois, regressou ao comando da equipa B. Já Tiago Teixeira não voltou ao clube.

Também Rúben Amorim foi alvo de queixa por parte da ANTF, em 2020, quando assumiu o comando do Sporting, por falta de habilitações necessárias. O agora treinador do Manchester United também já tinha sido visado quando subira à equipa A do Sporting de Braga.