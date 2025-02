Rui Borges deixa críticas à arbitragem

O treinador do Sporting, Rui Borges, lamenta o “golo surreal” e a expulsão de Hjulmand na partida contra o Arouca (2-2).

A partida

"É um jogo muito estranho. Uma primeira parte em que não entrámos bem e acabámos por dar confiança ao Arouca num golo surreal que não pode acontecer. Fomos perdendo equilíbrio. O Arouca, uma equipa muito pressionante, aproveitou essa insegurança. Aos poucos fomos crescendo. O Arouca apanhou-se novamente a vencer num lance em que há centenas iguais, pena só às vezes se lembrarem de marcar esses lances. Foi uma primeira parte muito emotiva. Na segunda entrámos muito bem, mas depois fica manchada e estragada com a expulsão do Morten [Hjulmand]. Depois foi correr atrás do prejuízo. É valorizar o que os rapazes conseguiram fazer. Um jogo muito impróprio, mas seguimos o nosso caminho"

Lesão de St Juste

"Parecia que estava desconfortável, mas tem que mudar o pensamento. Tem que passar a informação que não está bem e não passou. Tem que ser mais inteligente nesse sentido. Mais do que valorizar o autogolo, é valorizar a entrega da equipa. Muitas contrariedades, mas dentro delas a equipa deu uma resposta muito boa. Os jogadores acabaram de rastos. Podiamos ter ganho, mas também podiamos ter perdido. É um ponto. Seguimos em frente", disse o treinador do Sporting.

Gyokeres durante 90 minutos

"Corremos algum risco, porque vem de uma lesão como toda a gente sabe e diz. Jogou, acabou por não ser feliz a marcar. Corremos esse risco, felizmente correu bem porque o jogador acabou bem. Só apenas cansado. Lamentar as lesões, principalmente a do Dani, que pode ser mais delicado".



Benfica mais perto

"A diferença diz que somos primeiros, ainda. Temos que estar focados. Temos que lutar imenso para sermos campeões, mas esta equipa vai bater-se com muita valentia. Iremos ser felizes no fim, tenho a certeza."

O Sporting empatou 2-2 diante do Arouca e tem agora dois pontos de vantagem sobre o Benfica.