Kovac não se fia na vantagem sobre o Sporting. "Seria absurdo pensar que está resolvido"

Kovac reconheceu que Rui Borges não tem vida fácil com as muitas ausências devido a lesões, mas vincou que os que jogarem irão querer demonstrar trabalho, o que não facilitará a vida do Dortmund.

O treinador do Borussia de Dortmund, Niko Kovac, alerta para a importância de encarar de forma séria o Sporting, na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, apesar da vantagem de 3-0 que os alemães obtiveram em Alvalade.

O Sporting viajou para Dortmund sem os lesionados Pedro Gonçalves, Morita, Nuno Santos, St. Juste, Daniel Bragança e Geny Catamo, bem como sem Francisco Trincão e Viktor Gyökeres, que ficaram de fora.

"Concordo que ter os melhores jogadores de fora não é positivo, mas os que entram querem mostrar ao treinador que podem contar", sublinhou o treinador da equipa alemã na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

Niko Kovac insistiu que só o melhor Borussia Dortmund pode passar a eliminatória, pedindo um compromisso máximo.

"Estamos focados e temos de ter intensidade, não podemos pensar que se jogarmos a 50% chega, não é possível isso na Liga dos Campeões, queremos dar o melhor e estar na próxima eliminatória", sublinhou.

O Borussia Dortmund-Sporting está agendado para as 17h45 de quarta-feira, no Signal Iduna Park, e terá arbitragem do italiano Davide Massa. Jogo com relato em direto e acompanhamento na Renascença.