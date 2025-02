Rui Borges. “"Viemos para competir dentro das nossas possibilidades”

O treinador do Sporting, Rui Borges, enaltece a forma como a sua equipa jogou na Alemanha, apesar das muitas dificuldades com lesões.

Condições muito difíceis

"Viemos para competir dentro das nossas possibilidades, tentámos, nunca deixámos de baixar os braços. Estou feliz pela atitude que a equipa teve."

Jogo sem sofrer golos

"A solidez defensiva é subjetiva. Por mais que tenhamos sofrido alguns golos, na Liga éramos a melhor defesa. É sinal que a equipa estava coesa em termos defensivos. Hoje, com uma linha de 5, tínhamos os espaços mais curtos. A equipa estava identificada e não tendo tempo de treino, também era algo que não era preciso muito porque já estavam identificados desde o passado. É algo que poderá voltar a acontecer eventualmente. Dentro das condicionantes temos de olhar para cada jogo."



João Simões e Hjulmand saem tocados

"O Simões e o Morten são duas situações para avaliar. Tem a ver mais com o traumático do que a nível muscular, penso eu. Mesmo o próprio Inácio saiu com algumas queixas. Tem sido este o nosso maior desafio, mas apesar de tudo é de realçar o esforço que todos eles tiveram. Todos eles, o Afonso, o Brito, não tiveram receio de falhar e é preciso realçar a entrega que todos eles tiveram."

Biel

"Biel está a chegar, ainda está a tentar perceber as nossas dinâmicas e à procura do seu espaço. Teve uma boa resposta, tentou ajudar a equipa. Para ele é importante ter este tempo de jogo. Acredito que no futuro será um jogador que nos irá ajudar muito."





Objetivo Sporting campeão mantém-se intacto

"Sim, claramente que é o objetivo final. Queremos ser bicampeões e é isso que vamos lutar até ao fim. Vamos passar por dificuldades, mas sou muito positivo por tudo o que nos tem acontecido. Por todos os contratempos que temos tido, não tenho dúvidas de que seremos felizes no final", terminou.

O Sporting empatou 0-0 na Alemanha depois da derrota 0-3 em Alvalade e está fora da Champions.