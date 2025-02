Lesões no Sporting: “Expor” jovens a “salto grande” pode levar a “resultados menos positivos”

Lançar já jogadores da formação, para fazer face às baixas, pode ser um “salto grande para a grande maioria” dos jovens da academia de Alcochete. Bernardo Bruschy, ex-treinador da formação do Sporting até ao final da época passada (esteve no clube 15 anos), deixa o alerta numa altura em que o clube de Alvalade passa por uma crise de indisponíveis.

Hjulmand e Diomande castigados, St. Juste, Morita, Pote, Bragança, Catamo e Nuno Santos lesionados, João Simões e Gonçalo Inácio em dúvida. As baixas no Sporting podem obrigar Rui Borges a precipitar o lançamento de jovens da formação na equipa principal.

Nesse sentido, e apesar das dúvidas quanto ao nível de preparação dos jogadores mais novos, Bernardo Bruschy perspetiva quem são os atletas que poderão dar o contributo para convincente nesta altura.

“Aqueles que estão mais preparados são aqueles que têm estado um bocadinho mais presentes nos últimos tempos. Portanto, falamos do Alexandre Brito e do Afonso Moreira, depois, numa segunda linha, o Henrique Arreiol e depois, um pouco mais novo, o Eduardo Felicíssimo é um jogador que está claramente mais preparado e que até vejo com mais potencial para, no futuro, poder integrar a equipa principal do Sporting”, explica.