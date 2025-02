Rui Borges confiante nos médios da equipa B para suprir ausências

O treinador do Sporting, Rui Borges, assegura que os leões vão ser "competitivos" na visita ao AVS, da 23.ª jornada da I Liga, apesar de não ter médios de raiz disponíveis.

Em conferência de imprensa, em Alcochete, o técnico dos campeões nacionais confirmou que João Simões, "possivelmente não jogará mais esta época" e que Hjulmand, que já "estava castigado", se encontra "lesionado também", mas mostrou confiança em "arranjar soluções".

"Entramos com 11 [jogadores] e vamos ser competitivos. É certo que não temos jogadores [médios] de origem, [mas] temos os miúdos: o [Rafael] Brito, o [Henrique] Arreiol, o Edu [Eduardo Felicíssimo], o Kauã [Oliveira], o Manuel [Mendonça]. Os miúdos da equipa B", exemplificou o treinador leonino.

Segundo Borges, todos "estão prontos para dar resposta" e "à espera de poderem triunfar na equipa principal", pelo que nem precisa de transmitir uma mensagem diferente.

"Já representam um grande clube e têm de ter capacidade mental de perceber que a qualquer momento podem jogar na equipa principal. É esse o sonho deles, é esse o desejo deles, chegar à equipa principal e jogar. Por isso, não tenho um discurso diferenciado, acho que não faz sentido", comentou.

Para a deslocação à Vila das Aves, Rui Borges não pode contar, pelo menos, com St. Juste, Nuno Santos, Morita, Daniel Bragança, João Simões, Hjulmand, Pedro Gonçalves e Geny Catamo, todos lesionados.

"Boa notícia" é o facto de Diomande "poder dar contributo à equipa", após o seu castigo, devido à expulsão na visita ao FC Porto, ter sido reduzido de dois jogos para um, já cumprido na ronda anterior, frente ao Arouca (2-2).

Gonçalo Inácio também "está para jogo", ao contrário de Geny Catamo, que ainda "não está", enquanto Trincão e Gyökeres, que não viajaram para o encontro da Liga dos Campeões na Alemanha, na quarta-feira, estão de volta à equipa.

"Disse antes do [Borussia] Dortmund que era só gestão, não estavam lesionados. Se estivessem, eu diria. Treinaram normalmente, estão a 100%, por isso estão [disponíveis] para o jogo", confirmou o técnico.

O Sporting visita o AVS SAD no domingo, em partida da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18h00, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, em Vila das Aves, e arbitragem de Fábio Veríssimo (AF Leiria).

A equipa orientada por Rui Borges lidera o campeonato, com 52 pontos, mas pode entrar em campo em segundo lugar, se o Benfica vencer hoje o Boavista, no Estádio da Luz, algo que o técnico optou por desvalorizar.

"Independentemente do Benfica, nós queremos ganhar e dependemos de nós para manter o primeiro lugar. O Benfica, jogando antes ou depois, era a mesma coisa para mim. Temos de ganhar", apontou.

O AVS, agora orientado por Rui Ferreira, segue em antepenúltimo lugar na classificação, com 19 pontos, mas desde a quinta jornada, antes da visita ao Sporting, na primeira volta, venceu apenas um encontro, frente ao Gil Vicente, no final de janeiro.