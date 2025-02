Benfica e FC Porto criticam arbitragem do AVS - Sporting

Os encarnados manifestaram "profunda preocupação em face do crescente condicionamento e pressão sobre a arbitragem que as constantes declarações dos responsáveis do Sporting, presidente e treinador, à vez, provocam sobre as equipas que têm de apitar os seus jogos".

A equipa da Luz, num comunicado deixado nas redes sociais, queixa-se dos dois golos dos leões na Vila das Aves.

"O primeiro golo do Sporting é validado apesar das imagens que todos viram. No segundo golo, o lance começa com um claro fora de jogo que não é assinalado e que condiciona todo o restante desenrolar da jogada", escreve o Benfica.

Já o FC Porto critica o facto de o lance do primeiro golo do Sporting ter sido validado com recurso a uma câmara num poste de iluminação, que não pertencia à Sport TV.

"Câmaras montadas em postes de iluminação? Por ordem de quem? Conselho de Arbitragem? Liga Portugal? Nós avisamos e repetimos: A tecnologia VAR em Portugal é uma falácia em muitos estádios!", escreveram os dragões nas redes sociais.