Rui Borges. "Equipas não criam nada e de repente entram no jogo de formas estranhas"

O treinador do Sporting, Rui Borges, considera que a sua equipa empatou devido a “lances estranhos”.

A partida

"Falha mais uma vez um bocadinho o que foi a imagem do jogo com o Arouca. As equipas não criam nada e de repente entram no jogo de formas estranhas, surreais, que nem vou estar aqui a falar muito porque depois vou dizer o que me vai na cabeça e não quero. Não podia ter pedido mais à equipa. Primeira parte muito boa, podíamos estar a ganhar por mais. Segunda parte, o AVS entra mais pressionante, e de repente entra no jogo com lances como há muitos no futebol. Volto a dizer. Vou estar atento ao critério, tem de haver penáltis em todos os jogos".

Ritmo baixou na segunda parte

"Penso que não, estávamos com o jogo controlado. Até ao penálti, o AVS não criou lances de perigo. E de repente apanha-se com um 2-1. Claro que joga em casa, acredita. Acabámos por ficar com menos um jogador, muda muita coisa em termos de soluções, estratégia. Acabaram por ser felizes aos 90'+4 e o futebol é isto".



Diomande terá prejudicado a equipa?

"Não se trata de ter prejudicado a equipa. O Diomande estava em jogo e aconteceu o que aconteceu. Os árbitros têm direito a errar, o VAR tem estado muito atento aos jogos do Sporting... Não digo que eles estão certos ou errados, só peço é o mesmo critério em todos os lances e jogos. Não peço mais nada. Não sei se falharam, não vi os lances ainda. Só peço é o mesmo critério em todos os jogos. O problema é que nos jogos do Sporting metem-se equipas em jogo que estão fora dele. Contra o Arouca, com alguma falta de qualidade nossa, houve um golo estranho, depois ganham o penálti num lance também estranho. O jogo hoje estava competitivo, mas sem nos criar perigo...".



Benfica empatado. Que impacto?

"Não pode abanar. Temos de ser fortes em termos mentais. Temos de lutar contra tudo isso. Tenho dito isso e não me vou lamentar com nada. Também erro, erro muito. É seguir o nosso caminho e acreditar que vamos conseguir o objetivo. É normal que mexa com a malta. Independentemente de quem está em campo, ter razão ou não nos lances, é normal que o jogador ferva, tem sido um acumular de situações. Cabe-me a mim e à estrutura não deixar que isso abale para conseguirmos o nosso objetivo".

AVS e Sporting empataram 2-2.