"Se pensam que o Rui Borges pede para baixar linhas, devem ver futebol aos quadrados", diz Rui Borges

O treinador do Sporting, Rui Borges, falou aos jornalistas esta quarta-feira, em Alcochete, para lançar o jogo dos quartos de final da Taça de Portugal contra o Gil Vicente. O encontro disputa-se na quinta-feira, às 20h45, em Barcelos.

Momento da equipa

"Em alguns momentos todos nós sentimos tanta adversidade pelo que nos tem acontecido, tanto em termos de lesões como de jogo, mas vejo o plantel focado no objetivo de ser campeão. No nosso dia a dia, não sou dos que fala bonito. O grupo está feliz, apesar de tudo o que nos tem acontecido está focado, resiliente, muito humano na ligação de uns com os outros, na ajuda em termos de treino e de diálogo. Mesmo quem está de fora está com ânimo de lutar. Apesar de tudo, ainda somos primeiros e mantemos o objetivo intacto. Dependemos apenas de nós".

Quebras nas segundas partes

"É algo que temos de perceber a forma como podemos ser mais intensos. Falando de Vitória e Sporting, são clubes que tinham muitas competições. Se pensam que o Rui Borges pede para baixar linhas, devem ver futebol aos quadrados. Eu não peço para o fazer. Fiz contra o FC Porto e sofri golo perto do fim. Com o passar do tempo é natural que não consigamos ser tão intensos, que a equipa dê mais tempo ao adversário e acabamos por perder rigor pela frescura física e mental.

O AVS não foi caso disso. Acabámos por dar os golos ao AVS. Contra Benfica, FC Porto, Dortmund, acontece mas são grandes equipas. Tem-nos faltado rigor nos jogos porque não temos vindo a ter tempo para preparar esses jogos. Já no Vitória era igual. Caímos nas segundas partes porque somos sempre muito intensos e depois, quando queremos dar frescura, fica curto..."

Arbitragens

"Continuo a dizer que não gosto de falar de arbitragens. Falei do VAR porque já tinha pedido igualdade de critérios há 15 dias, já há algum tempo que o peço, até porque a arbitragem foi boa, os lances em questão foram do VAR. O presidente disse e bem que na Liga da Verdade o Sporting devia ter mais cinco pontos, mas nem vou por aí. Só peço o mesmo critérios para todos, grandes pequenos, todos."

Gil Vicente

"Acho que o Gil joga muito bem, valoriza muito o jogo ofensivo, tem muita qualidade no último terço, muito difícil porque gosta de jogar. Acho que nos vai criar bastantes problemas, tem um treinador diferente, mas não mudou muito a sua estrutura ofensiva e defensiva. Pela capacidade e qualidade individual é uma equipa muito boa a jogar em sua casa. Mas não podemos em momento algum perder o rigor. É uma equipa que vai estar motivada porque quer estar motivada".