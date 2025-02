Pires de Lima pede ao Sporting que olhe para dentro: “Vejo com preocupação algumas reações do treinador”

António Pires de Lima, antigo ministro da economia e conhecido adepto do Sporting, pede aos responsáveis do clube de Alvalade que olhem “para dentro”, ao invés de colocarem o “ónus das responsabilidades” nas arbitragens.

Em entrevista a Bola Branca, o economista visa diretamente Rui Borges, que não tem alinhado com “a tradição do Sporting” no momento de assumir as falhas na equipa.

“Vejo, com preocupação, que algumas das reações do nosso treinador principal viram-se mais para aspetos externos, como os árbitros e os videoárbitros, do que propriamente para falhas internas", admite o ex-governante.