Rui Borges. “Na primeira parte não dignificamos o clube”

O treinador do Sporting, Rui Borges, deixou críticas à primeira parte dos leões, mas elogia o segundo tempo dos seus jogadores na Taça de Portugal.

A partida

"Uma primeira parte onde podemos agradecer ao Rui Silva por termos chegado ao intervalo com um 0-0, porque houve muita falta de atitude, de forma geral. Não estávamos a dignificar da melhor maneira o Sporting. Disse que não estávamos a ter a atitude correta. Na segunda parte foi totalmente diferente, não deixámos o Gil crescer. Fizemos o 1-0, podíamos ter feito o 2-0. Foi uma diferença muito grande na atitude competitiva. Temos de meter na cabeça que é esta a atitude que temos de ter sempre"

Gyokeres na segunda parte

"Não quero individualizar o Viktor. É um jogador importante para a equipa e os adversários olham para ele de forma diferenciada. Mas o que ajudou foi a atitude competitiva que fomos capazes de ter na segunda parte, algo que foi muito diferente em relação à primeira parte."



Gestão

"A gestão é olhar para quem está disponível, fazer o melhor onze e tentar ser competente. Independentemente das falhas, a equipa que tinha de ir para o jogo tinha de ser capaz de vencê-la. Na primeira parte não dignificámos da melhor maneira o clube que representamos, mas na segunda parte mostrámos que sim. Temos de ter esta atitude e só assim é que conseguimos ganhar, independentemente de quem está ou não está. A atitude competitiva tem de ser muito forte."





Atitude no campeonato

"Gostava de ter toda a gente disponível e tempo de treino. É difícil com o acumular de jogos. Na primeira parte senti mal aquém no nível físico. Na segunda parte melhorámos nesse sentido também. Às vezes até é uma questão mental. Não há cansaço que possa ser superior à atitude"

O Sporting derrotou o Gil Vicente, por 1-0, e está nas meias-finais da Taça de Portugal, onde vai defrontar o Rio Ave.