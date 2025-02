Sporting está nas meias-finais da Taça de Portugal

O Sporting venceu o Gil Vicente, por 1-0, e vai defrontar o Rio Ave nas meias-finais da Taça de Portugal.

O único golo da partida foi apontado por Debast, já na segunda parte, após um remate de fora da área, que bate num defesa gilista e trai o guarda-redes.

Nota ainda para Rúben Fernandes. O capitão do Gil Vicente ainda marcou o tento do empate, perto do final da partida – já com 10 atletas – mas o lance foi invalidado devido a um fora de jogo de três centímetros.

A equipa de Barcelos até foi superior na primeira parte, mas não materializou, e na segunda parte os leões melhoraram.

O Gil Vicente avança para a sexta derrota consecutiva.

Com este triunfo, o Sporting vai agora defrontar o Rio Ave, a duas mãos, nas meias-finais da “prova rainha”.

Na outra meia-final, o Benfica vai defrontar o Tirsense.