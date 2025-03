Rui Borges. “Hjulmand está fora do jogo” com Estoril

O treinador do Sporting, Rui Borges, revela que o médio Morten Hjulmand continua lesionado e vai falhar a receção ao Estoril, na segunda-feira, para a 24.ª jornada da I Liga de futebol.

"O Hjulmand está fora do jogo", disse Rui Borges, adiantando também que o avançado sueco Viktor Gyökeres e o médio moçambicano Geny Catamo estão recuperados e aptos para jogarem.

O dinamarquês, capitão da equipa leonina, falhou os dois últimos jogos do Sporting, que mantém um elevado número de jogadores lesionados, entre os quais Jeremiah St. Juste, Eduardo Quaresma, Nuno Santos, Daniel Bragança, João Simões, Morita e Pedro Gonçalves.

O uruguaio Maxi Araújo também é baixa para o embate com os canarinhos, por castigo, enquanto o defesa central costa-marfinense Ousmane Diomande volta a poder ser opção, depois de ter cumprido um jogo de suspensão na vitória frente ao Gil Vicente (1-0), para os quartos de final da Taça de Portugal, na quinta-feira.

O técnico leonino, que falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Estoril, não espera facilidades, mas acredita que o Sporting também irá criar muitas dificuldades ao adversário.

"[O Estoril Praia] É uma equipa que nos vai criar dificuldades, mas também tem de estar ciente que vai defrontar o primeiro classificado e que também vai ter dificuldades em Alvalade. Passa muito por aí, focarmo-nos muito naquilo que nós podemos controlar, assimilar pequenos comportamentos que nos possam ajudar", disse.

Sobre as muitas ausências de jogadores importantes para a equipa, devido a lesões e castigos, Rui Borges reafirmou a ideia de que não adianta estar a queixar-se e que lhe compete arranjar soluções para os problemas, reconhecendo que ainda não conseguiu colocar a equipa a jogar à sua imagem.

"Não estamos perto daquilo que é a ideia do Rui Borges. Eu isso não vou dizer que sim, porque, claramente, basta olhar para os jogos, basta ver a diferença da maneira de jogar das nossas equipas de anos anteriores para a do Sporting atual. E está longe, em termos daquilo que são comportamentos adquiridos que nós queremos e gostamos", admitiu o treinador do Sporting.

Questionado sobre a eventual continuidade de Zeno Debast no meio-campo, Rui Borges reconheceu que o defesa central poderia estar desagradado por não jogar na sua posição de origem, mas garantiu que o internacional belga tem estado sempre disponível para jogar na posição em que no treinador entende.

Para Rui Borges, Debast é um jogador com "características adaptáveis" e que "tem tido uma capacidade enorme de ouvir, querer aprender, de se adaptar e de não se queixar. E podia queixar-se, porque apesar de novo é internacional".

O campeão Sporting, que lidera o campeonato com os mesmos 53 pontos do Benfica, recebe o Estoril, oitavo com 34 pontos, em jogo da 24.ª jornada da I Liga no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na segunda-feira, às 20h15, num encontro que vai ser arbitrado por Hélder Carvalho, da associação de Santarém.