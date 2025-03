Gyökeres de regresso ao seu melhor e Sporting volta às vitórias no campeonato

Com mais um estreante no onze inicial, Eduardo Felicíssimo, o Sporting dificilmente poderia ter pedido um melhor arranque. Num livre aos cinco minutos, Debast voltou a mostrar que tem uma capacidade de passe acima da média (principalmente para um central) e cobrou um livre tenso para a área, onde surgiu Inácio a repetir uma fórmula conhecida: cabecear para golo.

Na segunda parte, ainda houve uma sensação de déjà vu em Alvalade. Os leões sentiram o controlo do jogo a fugir com algumas oportunidades do Estoril, que chegou a marcar e instalar dúvida em no estádio.

Aos 83 minutos, Gonçalo Costa recebeu na área após uma tabela e rematou pelo meio das pernas de Rui Silva. Havia pouco tempo para chegar ao empate, o Estoril lançou-se na frente e o Sporting matou o jogo.

Num contra-ataque, Gyökeres foi isolado para a baliza, não conseguiu marcar, mas João Carvalho cometeu penálti ao desviar a bola com a mão numa tentativa desesperada de travar o melhor marcador do campeonato.

Na conversão, o sueco marcou um grande golo. Em força e ao ângulo. Totaliza agora 25 golos (e cinco assistências) em 23 jogos no campeonato, 37 em todas as competições. Está cada vez mais perto do registo da época passada, em que apontou 43 golos.

O Estoril volta a perder, oito jogos depois, e pela primeira vez em 2025. Falha a subida ao sexto lugar do campeonato. Já o Sporting é líder com 56 pontos, à condição mais três do que o Benfica, e os mesmos seis de distância para o FC Porto.