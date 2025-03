Nota 2 para Hélder Carvalho. Penálti "mal assinalado" para o Sporting

O videárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 2 para a atuação do árbitro Hélder Carvalho por ter assinalado, de forma errada, um penálti para o Sporting nos descontos finais.

"Não há motivo para penálti nos descontos. João Carvalho cai, até provcado por Gyokeres, o braço está numa posição natural, é o braço de apoio, e a bola vai ao encontro do braço, não ao contrário. A bola ressalta na coxa e vai ao braço. Acho que foi uma má intervenção do VAR. Não há motivo e o jogo acaba com este erro", considera o especialista de arbitragem da Renascença.

O ex-árbitro considera ainda que Carvalho teve alguns lapsos disciplinares.

"Na primeira parte, teve erros, deveria ter dado dois amarelos que não mostrou e na segunda parte deveria ter dado outro a André por rasteirar de forma negligente Gonçalo Inácio. Aos 82, o José Silva cai na área, acho que não há motivo para penálti, bem a deixar seguir", avalia.

O golo do Estoril "é bem validado" e Tiago Rocha destaca a decisão do assistente como "muito boa". "São cinco centímetros em jogo, depois confirmado" pelas imagens, realça.

O Sporting recebeu e venceu o Estoril, esta segunda-feira, por 3-1 e lidera o campeonato de forma isolada.