Paulo Fonseca arrisca suspensão de sete meses após expulsão

Tiveram de ser os jogadores do Lyon a afastar Paulo Fonseca, que segundos depois voltou a dirigir-se ao árbitro de forma intempestiva. No entanto, já não ultrapassou a barreira de atletas e "staff" técnico.

O treinador português, de 51 anos, perdeu o controlo e viu o cartão vermelho direto , quando Benoît Millot foi chamado ao monitor para ver as imagens de um possível penálti a favor do Brest. Fonseca encostou a cabeça ao juiz da partida e começou a gritar-lhe na cara.

Paulo Fonseca incorre numa suspensão de sete meses pela forma como se dirigiu ao árbitro que o expulsou, nos descontos da vitória (2-1) do Olympique de Lyon , que orienta, sobre o Stade Brestois, no domingo.

Na conferência de imprensa, Fonseca reiterou a expressão de remorso: "Quero apenas pedir desculpa pelo gesto. Não o devo fazer. É a verdade."

Ainda assim, o treinador do Lyon não deverá escapar a uma dura sanção. De acordo com a televisão RMC Sport, a conduta de Paulo Fonseca exemplifica um caso de "comportamento intimidatório ou ameaçador" para com um árbitro, o que corresponde a uma sanção de sete meses.

"São intimidatórias todas as palavras, gestos e/ou atitudes que podem inspirar medo. São ameaçadoras todas as palavras, gestos e/ou atitudes que expressem a ideia de risco para a integridade física de uma pessoa", lê-se no Artigo 8 do Regulamento Disciplinar da Ligue 1.

Caso lhe seja imposta uma sanção de sete meses, Paulo Fonseca ficará de fora, pelo menos, até outubro de 2025. Diz respeito às últimas dez jornadas da presente edição da Ligue 1 e, aproximadamente, às dez primeiras da próxima, caso se mantenha ao comando do Lyon.

Árbitros estão "fartos"

O próprio sindicato francês dos árbitros não deixou passar o sucedido. Em declarações à RMC Sport, o porta-voz do organismo disse que "Paulo Fonseca parece ser o único que não entende que o árbitro tem de ser respeitado" e pediu que lhe seja imposta uma "sanção exemplar".

"No futebol profissional, temos de ser exemplares. Há crianças a assistir e os adultos que jogam no futebol amador depois pensam que podem fazer a mesma coisa. Estamos fartos destas situações. Não podemos deixar de dizer que o que aconteceu deve merecer uma sanção exemplar. Passar para o contacto físico com o árbitro não pode acontecer", vincou.

Apesar da polémica, o Lyon venceu, por 2-1, e subiu ao sexto lugar do campeonato francês, que dá acesso à Liga Conferência, com 39 pontos. está a quatro pontos da zona de apuramento para a Champions.