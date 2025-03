Rui Borges: "A felicidade de estar no Sporting é maior do que qualquer lesão ou castigo"

Rui Borges, treinador do Sporting, acredita que a vitória contra o Estoril Praia, por 3-1, é merecida, destaca o regresso de Viktor Gyokeres à sua total disponibilidade, a estreia de Eduardo Felicíssimo como titular e a exibição de Zeno Debast que "encheu o campo".

Análise do jogo: "Gostei do jogo todo, dos 90 minutos. A equipa tentou ser pressionante sempre, bem ligada à estratégia deste jogo. Mais do que tudo, enalteço a entrega, a camaradagem, os miúdos e os adeptos. Este apoio que nos deram hoje é importante. Perceberem as dificuldades que temos tido, até para fazer o onze inicial. Temos miúdos que jogavam na B, alguns nem têm sido titulares. Continuem a acreditar, é importante os miúdos sentirem o carinho e a confiança. Ambiente foi muito bom para estarmos 90 minutos num bom nível e não só 45".

Como tem sido preparar a equipa? "É desafiante, acreditamos no trabalho e que somos capazes de encontrar soluções e continuarmos a ser competitivos. A felicidade de estar no Sporting é maior do que qualquer problema, lesão ou castigo. Adeptos percebem isso, não tem faltado apoio em casa e fora".

Eduardo Felicíssimo estreia-se no onze inicial: "É um miúdo que fez um grande jogo, saiu pelo amarelo. Estava muito bem no jogo, tranquilo e calmo. Percebeu bem a estratégia, o que o mister lhe pediu, que foi para ser feliz e errar muito, porque faz parte. Sem medo de jogar. O azar de uns é a sorte de outros. Temos o Edu com 18 anos, o Zé Silva nem sempre joga na B e estreou-se. Arreiol também com 19 anos. É uma equipa muito jovem".

Gyökeres voltou ao seu melhor? "Foi o que disse quando ele teve a lesão, o Sporting é feito de bons profissionais em todos os setores. A confiança que há todos os dias nos departamentos é de 1000%. Acreditamos muito uns nos outros, temos de saber viver com o que não controlamos e gerir para sermos cada vez mais forte. Ele voltou ao velho Viktor, mas mais do que isso, percebeu a estratégia, o que o jogo ia dar e fez um grande jogo.Não gosto de individualizar, mas hoje o Debast encheu o campo, fez um grande jogo numa posição em que se está a adaptar".

A almofada de três pontos dá mais tranquilidade? "Queríamos estes três pontos para continuar no lugar que queremos acabar no fim da época. Mais do que os adversários, pensamos em nós. Já chegam os problemas que temos. Queremos fazer a nossa parte, dependemos só de nós".