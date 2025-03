Leão mantém liderança isolada

O Sporting derrotou o Casa Pia, por 3-1, e volta a isolar-se na frente do campeonato, após a jornada 25 da I Liga.

Os golos dos leões foram apontados pelos mesmos marcadores da semana passada: Gonçalo Inácio e Gyokeres, que bisou.

Já pelos gansos o tento foi igualmente apontado por um leão: Esgaio marcou na própria baliza.

A partida não foi muito bem jogada, nem teve grandes oportunidades, mas a equipa de Alvalade foi superior na maioria do tempo em Rio Maior.

Com este triunfo, o Sporting volta a assumir a liderança isolada da I Liga, agora com 59 pontos, contra 56 do Benfica, que tem uma partida em atraso.

Já o Casa Pia, que não perdia em casa desde agosto, mantém os 36 pontos e está num tranquilo sexto lugar.