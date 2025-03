Gyökeres ultrapassou Cadete, mas "não há mágoas". "É sinal de que se adaptou perfeitamente"

Os recordes foram feitos para Viktor Gyökeres batê-los. Os dois golos do sueco frente ao Casa Pia, na noite de domingo, fizeram com que o ponta de lança subisse na hierarquia dos maiores artilheiros da história leonina.

Com 82 golos de verde e branco, o avançado ultrapassou o colega Pedro Gonçalves e Jorge Cadete. É agora o 21.º melhor marcador do clube.

"É sempre de enaltecer. É sinal que ela se adaptou perfeitamente bem ao Sporting e ao campeonato português. Em apenas duas épocas, sendo que a segunda ainda não terminou, já conseguiu um feito considerável", explica Cadete a Bola Branca.

O antigo jogador leonino apontou 81 golos em 203 partidas e sublinha que não foi sempre o ponta de lança.

"Só fui ponta de lança titular em duas temporadas no Sporting. Fui ala esquerdo e direito e tive o privilégio de conseguir jogar com três pontas de lança de referência e que eram os meus ídolos: Fernando Gomes, Manuel Fernandes e Jordão", explica.

Ainda assim, ser ultrapassado por Gyökeres não cria mágoa em Jorge Cadete, bem pelo contrário.

"No desporto de alta competição não há magoas quando atletas que passam pelos mesmos clubes que nós passamos ultrapassam as nossas fasquias ou metas de golos. Acima de tudo, o que fica é o nosso amor pelo clube e a nossa dedicação e entrega em prol dos resultados do clube", vinca o antigo internacional.

Jorge Cadete acredita que o melhor Viktor Gyökeres voltou e assume que "é normal apareçam lesões num jogador que está em todas as frentes" e sobre o que resta da temporada mostra confiança.

"Mesmo com a onda de lesões, o Sporting tem conseguido manter-se na frente e vencendo os nove jogos, é bicampeão com mérito", evidencia a Bola Branca.

Gyökeres, de 26 anos, leva 39 golos marcados e nove assistências em 49 jogos pelos leões esta temporada. Está cada vez mais perto de bater o registo da época passada, em que marcou 43 vezes.