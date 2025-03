Harder estreia-se na convocatória da Dinamarca para defrontar Portugal

Conrad Harder, avançado do Sporting, é a grande novidade da convocatória da seleção principal da Dinamarca.

O ponta de lança de 19 anos é convocado pela primeira vez e pode estrear-se precisamente contra Portugal, nos quartos de final da Liga das Nações.

Harder trocou o Nordsjaelland pelo Sporting no verão passado, a troco de 19 milhões de euros, e leva 10 golos e cinco assistências em 36 jogos disputados.

A outra novidade da lista é Mika Biereth, também ponta de lança de 22 anos, que trocou o Sturm Graz pelo Mónaco em janeiro e marcou um total de 24 golos na temporada.

Mortem Hjulmand, colega de equipa e capitão leonino, foi também convocado, já depois de ter recuperado de lesão.

A Dinamarca recebe Portugal no dia 20 de março, às 19h45, no Parken, em Copenhaga. A segunda mão está marcada para o dia 23, à mesma hora, no Estádio José Alvalade. Jogos com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.