Carlos Xavier e o título: “Neste campeonato, vai-se do 8 ao 80 muito rápido”

A nove jornadas do fim do campeonato, o ex-jogador do Sporting Carlos Xavier vê a luta pelo título completamente em aberto. Com a eliminação do Benfica na Liga dos Campeões, o antigo defesa do Sporting vê os dois rivais de Lisboa em plena igualdade.

“O Benfica poderá ter o calendário mais difícil, mas sabemos que, neste campeonato, vai-se do 8 ao 80 muito rápido e, agora, o Benfica, tal como o Sporting, vai pensar apenas na Taça de Portugal e no campeonato”, diz, em entrevista a Bola Branca.

Recuperar jogadores pode ser a chave para o campeonato, até pelo que já se viu com os regressos de Gyokeres, Hjulmand e Morita.

Para Carlos Xavier, o encontro com o Famalicão, no sábado, será um obstáculo importante e, conseguindo ultrapassá-lo, o Sporting pode ter caminho aberto para o título.

“Paragem de 15 dias, onde se poderá recuperar alguns jogadores que estão afastados há algum tempo, um deles o Pote, que poderá ser a surpresa do regresso. [O foco] passa, sobretudo, por ganhar ao Famalicão, porque depois têm quinze dias para trabalhar e recuperar”, conclui o antigo defesa dos leões, nestas declarações à Renascença.