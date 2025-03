“Palavra-chave é ‘consistência’”. André Martins analisa Sporting e Benfica “taco a taco”

André Martins, antigo médio do Sporting, está bem familiarizado com uma corrida apertada pelo título e garante que os jogadores vão lidar “com naturalidade”, apesar da “pressão acrescida”.

A nove jornadas do fim do campeonato, Sporting e Benfica estão separado por três pontos, com as águias com um jogo a menos. Não é muito diferente da época 2015/16, quando os dois rivais saíram do dérbi da jornada 25 com dois pontos de diferença e lutaram lado a lado pelo título até ao fim (com ambos a vencerem os nove jogos finais).

“Quando tens uma equipa que está colada a ti, acresce um pouco a pressão, mas acabas por lidar com isso com naturalidade, no sentido de saberes e de seres obrigado a fazer o teu trabalho. Ou seja, nós sabíamos que tínhamos de ganhar os nossos jogos e, só depois, saber qual é o resultado da outra equipa que está na luta, para perceber se esse fim de semana foi positivo ou não. Mas eu acho que o foco é total, do Sporting, na equipa do Sporting, e, do Benfica, na equipa do Benfica. Tentam ganhar os seus pontos e esperam que o outro escorregue primeiro”, diz André Martins, em entrevista a Bola Branca.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Na altura, como agora, a chave para o título foi a “consistência”, no caso, do Benfica. Para além disso, ganhar os jogos não é o único fator: o antigo médio explica que a qualidade das exibições também vai afetar o desfecho da I Liga.

“Uma das palavras-chave, durante quase toda a época, mas especialmente nesta fase, é a consistência. Ganhar os seus jogos, e não só ganhar, mas muitas vezes conta também a forma como os ganhas. Se ganhas bem, se não ganhas bem, se é um resultado mais apertado que pode aqui condicionar depois ou não a pressão que levas para os jogos a seguir… A equipa que conseguir os melhores resultados, que conseguir as melhores exibições, vai ser a equipa que está mais motivada e vai estar mais confiante, depois fica mais difícil perder pontos”, explica.

"Tira teimas" na penúltima ronda

Nestas declarações à Renascença, André Martins analisa também o momento dos dois rivais, numa altura em que faltam apenas nove jogos para o fim do campeonato. Ao contrário de 2015/16, quando Jorge Jesus liderava os leões e Rui Vitória comandava as águias, o dérbi da penúltima jornada pode servir de “tira teimas” para decidir o título:

“Acabando o campeonato agora, o Sporting seria campeão. Portanto, parte ligeiramente à frente, mas muito ligeiramente, porque o Benfica tem um grande plantel e atravessa um bom momento no campeonato, tem vindo a ganhar e tem os jogadores lesionados, assim como o Sporting. Estou também curioso para perceber o que acontece quando os jogadores lesionados voltarem."

"Acho que esta paragem para as seleções vai ser muito importante, para tentar recuperar jogadores, porque alguns são muito importantes em ambas as equipas. Vai ser uma luta até ao fim e acho que o jogo no Estádio da Luz, o dérbi, poderá decidir o campeonato”, conclui.