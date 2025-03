Chelsea fecha contratação de Geovany Quenda, mas só o leva do Sporting em 2026/27

O Chelsea chegou a acordo com o Sporting para a contratação de Geovany Quenda, segundo avança, esta sexta-feira, o jornalista italiano Fabrizio Romano. Por sua parte, o portal "The Athletic" acrescenta que a transferência se concretizará por 45 a 50 milhões de euros.

Diz Romano que o extremo português, de 17 anos, deu o "sim" ao projeto e aos planos de Enzo Maresca e já completou exames médicos com o clube inglês. Os dois clubes também fecharam negócio entre si.

Quenda ainda continuará no Sporting na próxima temporada, informam. Juntar-se-á ao Chelsea no verão de 2026, com contrato válido até 2033 e opção para mais um ano, adianta ainda o portal "The Athletic".

Formado no Sporting, Geovany Quenda estreou-se na equipa principal esta época e agarrou logo um lugar. Ainda não atingiu a maioridade e já leva 43 jogos, com dois golos marcados e seis assistências feitas.

Também já foi chamado à seleção AA de Portugal, contudo, Roberto Martínez ainda não o utilizou.

