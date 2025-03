Rui Borges e o preço de Quenda. "Sou treinador, não trabalho em bolsas nem em valores"

Rui Borges recusa avaliar se os 45 a 50 milhões de euros que o Chelsea terá acordado pagar ao Sporting por Geovany Quenda são pouco.

"Eu sou treinador de futebol, não trabalho em bolsas, nem em valores. Nada disso. Isso é para quem gera o clube. O Quenda é um miúdo fora de normal, tem demonstrado. Estou feliz por poder contar com ele. Ele está feliz, todos os dias demonstra essa felicidade, para além da sua qualidade individual. Está ligado, quer melhorar de dia para dia e é isso que me foca", afirma o treinador do Sporting, esta sexta-feira.

Rui Borges fez a antevisão da receção do Sporting ao Famalicão, que está marcada para sábado, às 20h30, em Alvalade, e terá relato em direto e acompanhamento na rádio, na app e no site da Renascença.

Ir para a pausa das seleções com um ciclo de vitórias

Eu não olho para o ciclo. É muito ingrato falar dessa forma. É importante, sim, ir para a pausa com mais uma vitória, dar seguimento a esta fase de crescimento também a nível físico, de confiança, qualidade em alguns momentos dos jogos. É importante dar esse seguimento, a equipa manter-se focada e rigorosa. Perceber que ganhámos três jogos, mas que amanhã vamos ter um jogo difícil, com uma equipa que nos últimos anos nos tem habituado com bons jogadores, bons coletivos.

Famalicão

Apesar de nos últimos anos, se calhar, em termos classificativos ficarem um bocadinho aquém das expectativas do clube, é uma equipa que nos tem habituado a bons coletivos, bons jogadores, individualmente, e nesta fase não foge a isso. Um Famalicão em crescimento, em termos de confiança, com novo treinador. Nos últimos sete jogos sofreu apenas dois golos, tem uma derrota nestes últimos sete jogos. É uma equipa que está coesa, comprometida, compacta, que dificulta ao máximo os adversários, e no processo ofensivo que tem jogadores com muita qualidade individual, em especial no último terço. Uma boa equipa, com muito valor individual e coletivo, que está em crescimento. Temos de estar avisados para esse sentido. Queremos acabar esta fase, ou este ciclo, com mais uma vitória, porque uma equipa que quer ser campeã não pode estar feliz por ganhar três jogos seguidos, tem de tentar ganhar o próximo.

Futuro de Geovany Quenda

Pelo crescimento dele, tudo aquilo que ele tem feito, o crescimento tão rápido que ele teve nestes meses no Sporting, é natural que falem dele para grandes clubes. Seja agora, seja no início, seja no fim, já há 15 dias também falaram imenso nisso. É um miúdo que vai ter de saber conviver com isso, acredito que possa em algum momento mexer com a parte mental dele. Em relação ao negócio de que se fala, não me posso alongar muito. Até o clube dar essa garantia, não me cabe a mim estar aqui a falar do que quer que seja, porque também não sei.

Falou pessoalmente com Quenda?

Muito honestamente, não falei especificamente disso. Ele tem de saber conviver com isso, faz parte. Ele tem tido aqui um crescimento rápido, nós às vezes esquecemos que é um miúdo de 17 anos. É natural, por tudo aquilo que ele tem sido capaz de fazer e de mostrar, numa grande equipa como é o Sporting, que vão falar dele e que o liguem a muitos clubes e ele tem de saber viver com isso. Vai fazer parte do crescimento dele, por mais que a gente tente e queira ajudar nesse crescimento, também, em termos mentais, porque vai mexer, porque é um miúdo de 17 anos. Vai mexer sempre. Mexe com um de 20 e muitos e 30, quanto mais um de 17.

Quenda novamente chamado à seleção

Fico mais feliz com a chamada a seleção, porque é um garoto que de repente está a jogar com os grandes, com os ídolos dele. Acima de tudo, ele que vá com o sentimento de aprendizagem, de crescimento, com a ambição de jogar, é certo, mas com a felicidade de estar incorporado no grupo de seleção, que é um grande grupo, cheio de grandes valores individuais. Só já lá estar, para ele, já tem de ser uma felicidade enorme. Que desfrute desse momento dessa forma. Se jogar cinco minutos, é feliz por jogar cinco minutos, se jogar 90, feliz por jogar 90, se não jogar, tem de estar muito feliz por estar no meio de um grupo recheado de tanto valor individual como é a nossa seleção.

Será o início do desmantelamento do plantel?

Não, eu estou focado no agora. A seu tempo, decidiremos e veremos com mais calma o que será a próxima época. Acredito que grande parte do plantel ficará, por isso estou tranquilo. Estou muito mais focado naquilo que eles são capazes e serão capazes de fazer nestes dois meses e meio, ou três meses, que falta para o final da época, para todos sermos capazes de conseguir o nosso objetivo, que é ser campeões.

A equipa vai recuperar fisicamente durante a paragem?

É uma paragem ingrata para quem trabalha com grandes jogadores, jogadores de seleção, e acaba por ser um bocadinho para mim, também, nesse sentido. Vamos ter mais de meia equipa nas seleções, a maioria de equipa B está em seleção de sub-20, sub-21, sub-19. Não conseguimos ganhar grande tempo de trabalho e de ganhar comportamentos, porque não vamos ter muita gente para o fazer. Faz parte de trabalhar no Sporting e tenho de saber lidar com isso. Em relação ao descanso, essa parte sim, porque os jogadores vêm com uma sobrecarga de jogos, era importante também algum descanso. A maioria não vai ter, ou acredito que não vai ter, porque poderá ser solução na sua seleção, mas é seguir caminho e olhar para os positivos. Está Morita, está o Edu [Eduardo Quaresma], o St. Juste também possivelmente voltará nesta paragem.

45 milhões de euros é pouco para um jogador como Quenda?

Debast a central ou a médio?

Dá-me as duas soluções, é bom. Não vou estar aqui a especificar onde jogará o Debast, mas estou muito feliz com aquilo que ele tem sido capaz de dar enquanto centrocampista e tudo aquilo que ele dá também como defesa-central. Ganhámos um médio, nesse sentido, por isso, onde quer que ele vá jogar, estou super confortável e confiante naquilo que ele dará à equipa. Torna a equipa mais forte.

Renovação de Morita

Elogiei-o antes de ser treinador de Sporting, para mim é um jogador diferenciado. É um jogador com que quererei contar com toda a certeza, até porque tem contrato com o clube por mais um ano, pelo menos. Se não renovar, tem mais um ano de contrato. É um jogador que admiro muito, mesmo antes de ser treinador de Sporting. Está disponível para jogo, mas tem muito a ver com gerir o jogo dele, para perceber até que momento, ou durante quanto tempo, é que ele é capaz de dar resposta. Não só ele, como o Morten [Hjulmand], por exemplo.

Regresso de Pedro Gonçalves aos treinos

O que eu posso é que ele está a recuperar bem, está num processo já mais final, tem começado a trabalhar aos poucos na relva também. Está mais perto do seu regresso. Espero contar com ele o mais brevemente possível, por tudo que ele é enquanto atleta, enquanto jogador, por toda a importância que ele tem tido na equipa ao longo destes anos que é jogador do Sporting. Queremos muito contar com ele.

Gyokeres poderá sair no verão abaixo da cláusula?

Estou preparado para ele amanhã fazer mais golos. Não estou mesmo focado na próxima época, neste momento. Estou focado no que nós controlámos neste momento, nestes dois meses e meio, na importância de ter o Viktor. Tem sido importante, mas não só comigo, já vem de trás. Feliz por poder contar com ele, feliz por poder trabalhar com ele, por tudo o que ele é enquanto atleta, pessoa, pelo que dá diariamente. É um bom exemplo, é um exemplo de rigor no treino, de querer treinar, de tentar fazer tudo que a gente pede e indica, além das suas qualidades individuais,. Feliz por poder desfrutar dele, enquanto o tiver. Quando não estiver, arranjaremos outro Viktor ou outro Harder.