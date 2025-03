Gyökeres dispensado dos trabalhos da seleção da Suécia

Viktor Gyökeres, do Sporting, foi dispensado dos trabalhos da seleção da Suécia, confirmou o selecionador, Jon Dahl Tomasson, esta segunda-feira.

O ponta de lança, que "teve problemas físicos durante toda a semana", de acordo com Tomasson, foi autorizado a regressar a Portugal, após acordo entre a Federação sueca, o Sporting e o próprio Gyökeres.

"Jogou com dores este fim de semana, 90 minutos [frente ao Famalicão], mas no final da partida não estava nas melhores condições. Ele não vai estar aqui e o Gustaf Nilsson vai substituí-lo", informou Tomasson.

Pese embora os problemas físicos, Gyökeres marcou um golo e assistiu para outro na vitória do Sporting sobre o Famalicão, por 3-1, no sábado. Foi o terceiro jogo consecutivo do avançado a faturar.

A Suécia prepara os particulares com Luxemburgo e Irlanda do Norte, nos dias 22 e 25 de março, respetivamente. A dispensa permite a Gyökeres descansar por 12 dias, até ao próximo jogo do Sporting. Quem se mantém na convocatória da Suécia é Samuel Dahl, lateral do Benfica.