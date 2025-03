Gustavo Sá “não se deslumbra” com o Sporting. “A oportunidade dele vai chegar”

Gustavo Sá não vai ter pressa para sair do Famalicão. Apesar do interesse do Sporting, Jorge Silva, presidente dos famalicenses até 2023, garante que o médio está a gerir bem a carreira e sabe que “a oportunidade dele vai chegar”.

“Percebe que tem tempo de tomar decisões, tem a consciência de que a evolução dele no Famalicão poderá ser a chave do sucesso e percebe que queimar etapas de forma precipitada poderá não ser bom para ele. É seguramente um ato de gestão pessoal, bem aconselhado, no meu entender, por aqueles que têm com ele a responsabilidade de fazer o caminho. Ele percebe que está a crescer e percebe também que a oportunidade dele vai chegar e vamos seguramente vê-lo em patamares muito mais altos. Neste momento acredito que esta gestão é feita de forma inteligente”, afirma, em entrevista a Bola Branca.

O antigo presidente do Famalicão garante que Gustavo Sá não se vai deixar afetar pelas notícias que dão conta do interesse do campeão nacional, até porque “já está habituado” a ser associado aos grandes.

“Garantidamente isso já não o afeta minimamente, ele está mais do que preparado, está mais do que concentrado no seu trabalho e tenho a certeza absoluta de que ele não se vai deixar deslumbrar”, explica Jorge Silva, nestas declarações à Renascença.

Quanto à personalidade do Gustavo Sá, de 20 anos, internacional sub-21 por Portugal, Jorge Silva só tem elogios para descrever o médio.

“A primeira coisa que me ocorre é falar da humildade dele, da simplicidade dele, do espírito de camaradagem dele. É extraordinariamente competente, dedicado, amigo do amigo, com uma maturidade já muito grande. Claramente tem margem de progressão enorme, mas a qualidade já é mais do que acima da média”, conclui.