TAD aceita recurso do Sporting e revoga castigo de oito jogos a Nuno Santos

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) revogou a suspensão por oito jogos imposta a Nuno Santos, por ter ferido dois espectadores ao partir um vidro no camarote, durante a Supertaça, em agosto de 2024.

O ala do Sporting também tinha sido multado em 3.570 euros. O TAD revogou, igualmente, após recurso dos leões, a coima de 510 euros a Matheus Reis e a multa de 3.570 à SAD do Sporting.

Em comunicado, o Sporting congratula o TAD pela decisão tomada, contudo, censura "o modo leviano" como o antigo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) suspendeu Nuno Santos.

"A Sporting SAD espera que o novo ciclo federativo do Conselho de Disciplina da FPF represente um momento de viragem, trazendo uma abordagem mais ponderada e sensata a uma atividade fundamental para assegurar a regularidade das competições e a preservação da verdade desportiva", pode ler-se no site oficial do Sporting.

Nuno Santos tinha sido suspenso por oito jogos pelo Conselho de Disciplina da FPF, em novembro de 2024, por ter ferido dois espectadores, um deles com gravidade, ao partir um vidro do camarote onde assistia à Supertaça, que o Sporting perdeu, por 4-3, para o FC Porto.



Embora já pudesse voltar a jogar, o lateral e extremo, de 30 anos, ainda não regressou aos relvados, devido a uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito, que o deixa de fora até ao final da temporada.