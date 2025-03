Sporting e Braga na corrida por Alisson Santos. Presidente do Vitória confirma proposta

Sporting e Sporting de Braga estão na corrida pela contratação do extremo Alisson Santos. A confirmação é dada, em exclusivo a Bola Branca, pelo presidente interino do Vitória da Bahia, Fábio Mota, clube que detém os direitos desportivos do avançado, emprestado à União de Leiria.

“Do lado do Vitória, há disponibilidade [para chegar a acordo], mas também temos outros interessados no jogador, mesmo de Portugal. Temos o Braga, que tem interesse no atleta, já se manifestou e estamos também em conversa com eles. Ainda não está nada fechado com o Sporting. O Sporting fez uma proposta e eu estou a aguardar também a proposta do Braga, os dois têm interesse”, explica o presidente interino do emblema de Salvador.

O interesse do Sporting já era conhecido, mas Fábio Mota confirma à Renascença que o clube de Alvalade já apresentou uma proposta.

Os brasileiros estão disponíveis para transferir o jogador, mas não pelos 1,5 milhões de euros por 90% do passe que o Sporting pretende. A proposta foi recusada e os leões estão agora a preparar uma resposta à contraproposta do Vitória.

“Há uma conversa, há uma proposta, mas ainda não chegámos aos ‘finalmentes’, ainda não foi concluído. O Sporting tem interesse, enviou uma proposta, o Vitória respondeu e estamos a aguardar. Não chegámos ainda a um acordo com o Sporting”, sublinha o dirigente brasileiro.

Um coisa é certa: o Vitória não quer abdicar da totalidade do passe de Alisson Santos. O extremo soma 18 jogos e seis golos esta época, na II Liga, pela União de Leiria, e o clube acredita que o jogador pode render mais numa transferência futura.

“É um jogador da formação. O Vitória é um clube formador, um dos maiores do Brasil, é uma fábrica de talentos. O Alisson, assim como outros jogadores, vem dentro dessa linha. Um atleta jovem, que temos a certeza de que vai ser sucesso, tanto que, na nossa proposta, não estamos a vender 100%, porque acreditamos no potencial dele numa segunda venda”, conclui Fábio Mota, presidente interino do Vitória da Bahia.