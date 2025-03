Kochorashvili pronto para o Sporting. "Tem tudo para vingar no futebol"

Giorgi Kochorashvili está preparado para lutar por títulos e para jogar na Liga dos Campeões pelo Sporting. Quem o defende é Rúben Torrecilla, treinador que o lançou no Castellón, na temporada 2022/23.

"Está preparado, já o demonstrou na seleção da Georgia, o seu nível é tão alto, que está pronto para jogar em equipas com grandes objetivos, tanto nos campeonatos, como na Liga dos Campeões. É um grande jogador e fico feliz por ele porque como grande pessoa que é merece triunfar neste desporto. Se assinar, é um jogador que tem tudo para vingar no futebol", disse, a Bola Branca.

O médio de 25 anos estará muito perto de ser reforço do Sporting na próxima época. Joga atualmente no Levante, na segunda divisão espanhola, e leva seis golos marcados e quatro assistências registadas.

É a segunda época na equipa principal do Levante, depois de se ter afirmado no Castellón, da terceira divisão. Torrecilla recorda "um rapaz sensacional, um 10 como profissional."

"Não faltará quem fale muito bem dele, pelo que vem demonstrando no Levante e na seleção. Posso dizer que no trato pessoal é excecional, a nível de grupo, no comportamento, em tudo. De como se cuida, como vive pelo e para o futebol e seria uma grande contratação e dará muitas alegrias aos adeptos", avalia.

O georgiano voltou a brilhar na goleada ontem da sua seleção com uma assistência e Torrecilla só tem elogios para qualificar o seu antigo jogador: "Tem muita ambição. É um jogador que tem muita fome de futebol, é muito competitivo, não foge a nada nos treinos, dá tudo nos jogos, segue todas as indicações do treinador e para mim é um jogador para estar numa I Liga.

O atual treinador do Hércules descreve ainda o raio de ação do médio.

"Taticamente é muito organizado, fisicamente tem uma capacidade de trabalho brutal, e tecnicamente é um jogador com muita qualidade. Tem bom remate e no Castellón, era quem marcava os penáltis. Tem uma qualidade brutal no convívio com o grupo, é um jogador muito completo para jogar a oito ou a 10, será uma grande contratação", conclui.