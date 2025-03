Litos antecipa “desejado” regresso de Pote: “Vai ser uma peça importante”

O ex-jogador do Sporting Litos acredita que Pedro Gonçalves vai ser uma “peça importante” na corrida do Sporting pela revalidação do título nacional.

Pote está fora por lesão desde o último jogo de Ruben Amorim nos leões, em novembro, na vitória por 4-2 em Braga. O “desejado” regresso do internacional português pode, para o antigo jogador do emblema de Alvalade, revitalizar os comandados de Rui Borges.

“É aquilo que todos desejávamos, pelo que representa o Pedro Gonçalves para a equipa. Esperando que nada mais aconteça, e acredito que não, porque houve o cuidado de só o colocar a treinar com a equipa, sem estar condicionado, quando já está em plenas condições. Acredito que vai ser uma peça importante para estas oito finais de campeonato e depois as meias-finais e a final de Taça de Portugal”, diz, em entrevista a Bola Branca.

É improvável que Pedro Gonçalves alinhe de início no encontro de sábado, frente ao Estrela da Amadora, mas Litos confia num bom resultado. Com ou sem Pote, as individualidades vão “decidir” o jogo.

“A Amadora é um campo muito difícil, por causa das dimensões do campo e dos adeptos estarem muito em cima do relvado. Há também esta incógnita em relação ao Morita, mas havendo o Viktor Gyokeres na forma que está, com o Trincão, o Quenda, o Geny Catamo… São jogadores que, perante qualquer adversário, só podem decidir um jogo”, conclui, nestas declarações à Renascença.

Pedro Gonçalves, de 26 anos, levava cinco golos e seis assistências nos 12 jogos que disputou até à lesão. Está na sua quinta época no Sporting, venceu duas vezes o campeonato e apontou um total de 81 golos e 49 assistências em 190 jogos.