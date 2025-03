Gyokeres é meio caminho andado na curta viagem do Sporting até à Amadora

Com Viktor Gyokeres a 100% na Amadora, o Sporting fica mais perto de levar os três pontos.

A opinião (por outras palavras) pertence a Amílcar Fonseca, atual treinador e antigo defesa do Estrela da Amadora, que este sábado recebe os leões para o campeonato.

"Há lá um jogador, que quando joga, as coisas ficam facilitadas: o ponta de lança. E se ele estiver a 100%, o Sporting é uma equipa muito mais forte. É uma equipa a levar em conta, pois tem muitos argumentos", começa por dizer, em Bola Branca, o ex-jogador dos tricolores, hoje com 71 anos.

Gyokeres é o melhor marcador do campeonato, com 28 golos apontados em 26 jogos. No total da época, leva 40 golos e 10 assistências em 41 partidas disputadas com a camisola do Sporting.

"O Sporting não está dependente [para este jogo] de possíveis mexidas, tem um bloco muito forte e isso [regressos ou ausências] não terá influência nesta partida", acrescenta Amílcar, para quem só as eventuais consequências da paragem - para dar lugar às seleções - pode abrir dúvidas em relação ao favoritismo no desafio deste sábado.

"Esta coisa das paragens, deixa sempre a expetativa de como é que as equipas se apresentam", finaliza.