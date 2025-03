Oficial. João Gião é o novo treinador do Sporting B.

Nas primeiras declarações de leão ao peito disse: “A exigência passa por dar continuidade ao que de bom tem sido feito na formação de jovens para o alto rendimento e para patamares de topo do futebol mundial”.

O técnico, de 38 anos, vai estrear-se como técnico principal depois de várias épocas em escalões de formação ou como adjunto.

Na nova equipa técnica do Sporting B vão estar também Pedro Figueiredo, João Peixeiro e Marco Sousa, como treinadores adjuntos. Da anterior equipa técnica transitam Dário Ezequiel (treinador de guarda-redes), André Gonçalves (analista) e Tomás Azevedo (preparador físico).

João Gião vai ocupar a vaga deixada por João Pereira, que foi oficializado como novo treinador do Alanyaspor, na Turquia. Esta época esteve no Moreirense, como adjunto de César Peixoto, que agora é técnico principal do Gil Vicente.