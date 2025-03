Maiara Niehues troca Sporting pelas Angel City

Depois de Marie Alidou ter trocado o Benfica pelo campeonato norte-americano, agora é a médio Maiara Niehues a deixar o Sporting pelas Angel City, também dos Estados Unidos.

O clube norte-americano já oficializou a contratação de Niehues.

Os leões recebem 150 mil euros e ficam com 10% do passe da jogadora de 20 anos.

"Farás para sempre parte desta família. Obrigado por tudo, Maiara", escreveu o Sporting nas redes sociais.

Maiara Niehues esteve três épocas em Alvalade. Conquistou uma Supertaça.

"Depois de três anos muito especiais no Sporting, chegou o momento de me despedir e embarcar num novo desafio. Foram anos de crescimento, aprendizagem e, acima de tudo, momentos inesquecíveis que levarei para sempre comigo", escreveu.

"Quero agradecer ao clube por me ter acolhido e acreditado em mim. A cada pessoa do staff, que esteve sempre nos bastidores, garantindo que tivéssemos tudo para dar o nosso melhor. Às minhas companheiras de equipa, que se tornaram numa segunda família, dividindo comigo o esforço, as conquistas e os desafios. E, claro, um agradecimento especial aos adeptos. O vosso apoio incondicional fez toda a diferença, dentro e fora de campo. Sentir essa paixão foi um privilégio e algo que guardarei no coração. Sporting será sempre parte da minha história. Obrigada por tudo", finalizou.