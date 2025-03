Sporting acompanha "com preocupação" polémica entre Proença e Gomes

O Sporting "acompanha com grande preocupação” a polémica entre Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e Fernando Gomes, atual presidente do COP.

Os leões temem as “potenciais repercussões na representação do futebol português junto da UEFA".

"Num momento importante para o futuro do futebol nacional, em que estão em causa projetos estruturantes como a organização do Campeonato do Mundo de 2030 e a candidatura ao Campeonato da Europa de Futebol Feminino de 2029, o Sporting considera fundamental que Portugal mantenha uma voz ativa e influente nos órgãos de decisão do futebol europeu".

Segundo a equipa de Alvalade, "uma eventual perda de representação portuguesa no Comité Executivo da UEFA poderá comprometer a defesa dos interesses do futebol, fragilizando a posição de Portugal nas grandes decisões estratégicas do futebol europeu e mundial".