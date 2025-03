"É agora ou nunca". Sporting entusiasma Vagiannidis, mas tem concorrência endinheirada

Georgios Vagiannidis é um jovem talento que pode ajudar o Sporting, ainda que o salto de qualidade do Panathinaikos para Alvalade seja significativo, no entanto, os leões que se acautelem: segundo o jornalista grego Jorge Mazias, diretor do "Sport Day", "é agora ou nunca".

De acordo com o jornal "A Bola", o Sporting enviou um emissário a Atenas para negociar o lateral-direito internacional grego, de 23 anos, e está disposto a chegar aos oito milhões de euros. Em declarações a Bola Branca, porém, Mazias avisa que há outros clubes na corrida.

"É um jogador avaliado em dez milhões de euros. O Panathinaikos está disposto a vender, porque tem um problema com o Fair-Play Financeiro, como tantos clubes. Mas o Vagiannidis não está só na mira do Sporting, também há outras equipas: como o Zenit, da Rússia, que já perguntou por ele em janeiro. Há muitos clubes a perguntar por ele", alerta.

"Neste momento, é o Sporting" que está na corrida por Vagiannidis, contudo: "Já fala, já negoceia e já mandou um emissário. Se o Sporting for rápido, o Vagiannidis irá para lá. Mas os russos já têm dinheiro. Se o tempo passa, vai ser muito difícil. Podemos dizer que é agora ou nunca."

Jovem talento já internacional

Jorge Mazias descreve Georgios Vagiannidis como "um jovem talento" e "um dos melhores jogadores do Panathinaikos". Isto apesar da época dececionante que os "trefoil" estão a realizar, com o terceiro lugar na Liga grega, primeiro com Diego Alonso e, agora, o português Rui Vitória:

"Destaca-se pela sua rapidez, é muito sólido. É um jogador com muita força, chega muito bem à área rival e pode ajudar muito no Sporting."

Vagiannidis também já é internacional pela Grécia. Depois de três partidas como suplente na Liga das Nações, em setembro e outubro, foi titular pela primeira vez em março e somou uma assistência.

Ainda assim, Mazias salienta que o campeonato português "é muito melhor" que o helénico, o que pode complicar a adaptação do defesa.

"O Sporting é um nível muito alto e não será fácil jogar na Liga portuguesa. E num nível europeu muito alto, como aquele em que o Sporting participa", realça o jornalista, nestas declarações à Renascença.

"Sporting vai ajudá-lo a crescer"

Rui Vitória "deu muito espaço" a Vagiannidis para jogar no flanco direito, o que lhe tem propiciado boas exibições. E o que também leva Jorge Mazias a augurar um futuro nas "Big-5" ao jovem lateral-direito.

"Se continuar como está agora, pode chegar, até, à Liga inglesa. Mas seguramente que o Sporting vai ajudá-lo [a crescer], porque é um clube que ajuda muito os seus jogadores a dar o salto para outras ligas, como a inglesa, a espanhola e a alemã", enaltece o jornalista grego.

Georgios Vagiannidis, de 23 anos, foi formado no Panathinaikos. Em 2020, foi contratado para os sub-20 do Inter de Milão, contudo, foi logo emprestado ao Sint-Truden, da Bélgica, e acabou por regressar à casa-mãe sem se ter estreado pelos italianos. Agarrou a titularidade no "Pana" na temporada passada e, esta época, está a caminho de registar os melhores números: leva um golo e uma assistência em 34 jogos.