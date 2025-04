Rui Borges acredita que Pote estará de volta "em dez dias" mas ainda não para o Rio Ave

O Sporting recebe o Rio Ave, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, na quinta-feira, às 20h15. Encontro com relato em direto e acompanhamento na rádio, na app e no site da Renascença .

"[Hidemasa] Morita está fora do jogo. O Pote [Pedro Gonçalves] também. Acredito muito que nos próximos dez dias, sei lá, o Pote estará muito próximo de dar o seu contributo à equipa. Se forem 11, o médico mata-me... [risos] Mas não estará disponível para o jogo com o Rio Ave", explica o treinador do Sporting, esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão da partida de quinta-feira, no Estádio de Alvalade.

Meias-finais da Taça de Portugal

É uma eliminatória a dois jogos, o foco está apenas na vitória. Queremos ganhar, são dois jogos, vão ser difíceis. O Rio Ave quer muito estar na final da Taça de Portugal, tal como nós. Vai agarrar-se a isso e estará super motivado, independentemente do que têm sido os últimos jogos e do que está a ser o campeonato. São jogos diferentes, que ditam uma final. A motivação do outro lado vai estar em alta. Vão agarrar-se ao máximo em todos os lances, todos os momentos, a cada minuto do jogo, a dar tudo para estarem na final. Do nosso lado, exatamente a mesma coisa. O primeiro jogo em casa e queremos ganhá-lo. O adversário não pode estar mais motivado que nós. Não pode acontecer isso. É um jogo bastante competitivo, mas queremos ganhar, mais do que tudo o resto. No segundo jogo, da mesma forma. Não vai ficar nada resolvido neste jogo, será resolvido nos dois jogos e temos de estar com o mesmo rigor, a mesma concentração e a mesma ambição em ambos os jogos. Começa amanhã, perante os nossos adeptos, e queremos muito ganhar.

É hoje um treinador menos confiante do que quando chegou ao Sporting?

Não sei a que se podem agarrar de que o meu discurso mudou. É exatamente o mesmo, tenho mantido o meu discurso de início até agora. Ambição enorme de ser campeão, de estar presente na final da Taça de Portugal e sermos capazes de ganhá-la. Mas para isso temos de ultrapassar o Rio Ave nesta meia-final. O discurso e o otimismo têm sido os mesmos, confiança cada vez mais. A equipa tem correspondido e se calhar tem falado por mim, temos crescido a nível de confiança e qualidade de jogo. A equipa tem respondido por mim. Estou super confiante para a reta final do campeonato e da Taça de Portugal.

Poupar para o jogo com o SC Braga?

Queremos muito estar na final da Taça. Para isso, temos de ultrapassar o Rio Ave. Será um jogo difícil. O Rio Ave vai agarrar-se a tudo e mais uma coisa para estar na final e jamais poderemos facilitar ou pensar em gerir o que quer que seja. Temos de ser fortes. A nível estratégico pode haver uma ou outra mudança, mas não por gestão. Se perguntar aos jogadores se querem descansar para segunda-feira, eles matam-me. Eles querem é jogar e ganhar amanhã. A equipa quer muito estar na final da Taça de Portugal.

Jogo perigoso

Na sexta-feira, viramos o foco para o campeonato. Independentemente de nós jogarmos com o Braga ou de o Benfica ir ao Dragão, o campeonato vai ser resolvido até à última. Temos de estar é focados em nós e no próximo jogo, que pode ditar uma final. Sinto a equipa totalmente focada nisso e não no campeonato. Na sexta-feira, mudaremos o "chip", mas até lá temos de pensar no Rio Ave.

Final Benfica-Sporting não acontece há cerca de 30 anos

Mais do que jogar com o Benfica - que ainda joga com o Tirsense, e temos de respeitar esse jogo também - queremos muito, e os jogadores que estão cá há mais tempo principalmente, vencer uma Taça de Portugal. Qualquer que seja o adversário na final, queremos muito estar lá para disputá-la e vencê-la. Para isso, temos de ultrapassar o Rio Ave. O que nos motiva é estar lá e depois ganhá-la.

Contratação de Giorgi Kochorashvili

Não vou dizer o nome, porque é difícil. Ontem ouvi numa rede social qualquer a malta a perguntar qual seria a abreviatura do nome e eu fui logo pela primeira, que é Gio. É um jogador que estava identificado há algum tempo pelo clube, por acaso enquanto equipa técnica também já tínhamos observado noutros momentos. É um jogador à imagem do que identificámos enquanto equipa técnica e Sporting, é um jogador competitivo, tem golo, tem chegada, tem qualidade técnica. Vai acrescentar muito, acreditamos todos que será uma mais-valia no futuro. Estava identificado, houve a oportunidade de antecipar a compra. Fico feliz por isso.

Por que não Kochorashvili em janeiro?

Eu disse aqui em janeiro, o único problema de termos ido buscar o Gio em janeiro é que agora pagámos cinco milhões de euros e em janeiro se calhar pediam 15. Ninguém deixa sair jogadores em janeiro, principalmente em equipas que estão a lutar para subir de divisão. O valor dos jogadores aumenta em demasia, dificilmente se vende os melhores em janeiro. Queríamos, se calhar até tentámos, mas não foi possível. Agora antecipámos, e bem, e será mais um jogador para poder ajudar na próxima época.



Contratação de Alisson

Também era um miúdo que tínhamos identificado já em janeiro, não houve oportunidade e conseguimos também acabar por fechá-lo agora e tê-lo para a próxima época, numa perspetiva mais de futuro, de crescimento. Chegou há pouco tempo a Portugal, está em adaptação. Aconteceu tudo muito rapidamente para ele.

Biel Teixeira sem oportunidades

O Biel está no crescimento dele e tem jogadores à frente em boa forma. Jogadores diferenciados, como Trincão, Quenda, Geny, que estão em bons momentos de forma. O Geny está em crescendo. Jogadores que têm correspondido. Biel tem de esperar pelas oportunidades dele, estou muito feliz por fazer parte do grupo, por vê-lo crescer. Tem melhorado imenso. Está à espera de uma oportunidade. Vai tê-la em algum momento, quando a tiver tem de dar seguimento ao trabalho que tem feito e corresponder.



Pedro Gonçalves e Hidemasa Morita

É "truque" para surpreender com Pote contra o Braga?

[risos] Não é truque nenhum, eu até brinco com o Pote. Ontem brincava com ele, perguntei-lhe: "Dá para dez minutos?" E ele, "se o mister me puser a jogar..." E eu disse: "Se tu me disseres que podes jogar, jogas dez minutos." Foi em tom de brincadeira. Se ele estivesse disponível, iria para jogo, fosse para jogar por muito ou pouco tempo, pela qualidade dele, por tudo o que dá à equipa e tudo o que é no Sporting. É um jogador diferenciado, faz-nos falta e acredito mesmo que, se tudo correr bem, será muito importante para esta reta final de campeonato, que pode acabar muito bem o campeonato, porque é uma mais-valia.

Como pode Pote ser decisivo em apenas seis ou sete jornadas?

É um jogador diferenciado. Claro que a paragem foi longa e que já está num processo de ganhar forma. Pelas características individuais dele, parece-me que, mesmo não estando na sua melhor forma, vai acrescentar momentos diferentes ao jogo, tomadas de decisão diferentes. Seja em dez minutos, seja em 90, 60 ou 40, será sempre alguém que a qualquer momento pode criar um desequilíbrio e diferenciar um jogo e um resultado. Acredito mesmo que será importante nesta reta final do campeonato e que talvez possa estar disponível para a segunda mão da Taça de Portugal e para a final, se assim o conseguirmos. Vai dar mais qualidade, vai dar mais consistência e até vai dar mais confiança à equipa, porque os colegas dele também vêem nele uma qualidade diferenciada. É um jogador que, a qualquer momento, decide um jogo.

Jogo 50 esta temporada

É sinal de que a época esta grande. Até para discursar para os jogadores fica difícil, já devem estar fartos de me aturar antes dos jogos. Devem querer saber só quem joga e os discursos tornam-se mais difíceis. É bom sinal, porque é sinal de que estamos em grandes competições e grandes clubes, disputamos muitos jogos. Deixa-me muito feliz.

Plantel cada vez mais apto já permite usar o 4-3-3?

Adaptei-me ao momento do Sporting, ao momento específico que ultrapassámos. Para conseguirmos insistir em algo que queremos muito, temos de ter tempo, temos de ter os jogadores disponíveis. Infelizmente não tivemos nada disso e não conseguimos trabalhar coisas de que gostamos muito. Nesta fase, mais do que criar desconforto, queremos criar algum conforto e confiança no grupo, que tem conseguido ganhar essa confiança aos poucos. Então, vamos conseguindo adaptar e meter uma ou outra coisa quando dá. Mas acima de tudo, é sentir a equipa confortável e a crescer, a começar a perceber algumas coisas de que nós gostamos. Agora, ainda estamos longe do modelo que me trouxe ao Sporting. Mas esta adaptação faz-nos crescer enquanto treinadores.