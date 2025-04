Rui Borges. "Podíamos ter resolvido facilmente a eliminatória"

O treinador do Sporting, Rui Borges, considera que a sua equipa fez “um bom jogo” contra o Rio Ave e até poderia ter já resolvido a eliminatória da Taça de Portugal.

A partida

"Um bom jogo, de sentido único, e onde fomos muito competentes. Na primeira parte podíamos ter feito a bola andar mais rápido. Na segunda parte fomos claramente superiores. Podíamos ter resolvido facilmente aqui a eliminatória porque criámos variadíssimas oportunidades de golo", começou por dizer o técnico do Sporting, comentando de seguida a exibição de Gyokeres, que marcou um dos dois golos dos leões. "Não há adjetivos para o Viktor, é um avançado extraordinário. Tem ajudado a equipa a crescer, passa confiança aos colegas, mas estou feliz pelo coletivo, que esteve sempre ligado desde o início até ao fim do jogo, tal como eu tinha pedido."

A importância do triunfo

"Foi dado um pequeno passo para aquilo que é estar na final do Jamor. É esse o objetivo. Estamos no intervalo da eliminatória e a ganhar por 2-0. Temos mais um jogo fora, competitivo, onde o Rio Ave certamente irá tentar agarrar-se com unhas e dentes."

Sp. Braga

"Segunda-feira é um jogo muito importante para nós, frente ao Sp. Braga. Duas equipas com qualidade, a quererem ganhar e a disputar o jogo. Faço um apelo aos nossos adeptos, que hoje estiveram presentes num dia chuvoso. Será um jogo muito importante nesta reta final e precisamos muito do apoio deles."

Clássico FC Porto - Benfica

"No domingo estou a pensar no jogo de segunda-feira. Posso ver o jogo, mas independentemente disso o que me interessa é o Sporting. Só dependemos de nós."

Pedro Gonçalves e Morita

"O Pote já falei. Em relação ao Morita é muito o dia a dia. Faremos tudo para que possa estar disponível o mais rapidamente possível, especialmente para o Sp. Braga"

O Sporting venceu o Rio Ave, por 2-0, na meia-final da Taça de Portugal.