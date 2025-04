A team manager do futebol feminino do Sporting, Mariana Vaz Pinto, confirma a sua saída do cargo.

"A vida é feita de ciclos e hoje o meu chegou ao fim no futebol feminino do Sporting", escreveu Mariana Vaz Pinto nas redes sociais.

A dirigente, que também já foi team manager da B SAD, deixou agradecimento especial a Margarida Batlle y Font, coordenadora do futebol feminino do clube de Alvalade.

O Sporting é segundo classificado do campeonato de futebol feminino.