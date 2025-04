Sporting vai recorrer de castigo a Frederico Varandas

O Sporting vai recorrer do castigo de 51 dias de suspensão imposto a Frederico Varandas pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), face a declarações do presidente leonino sobre arbitragem.

Contactada pela Lusa, fonte do clube confirmou que "o Sporting vai recorrer do castigo para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD)", no seguimento da decisão, anunciada na sexta-feira, que suspende o dirigente até ao final da I Liga.

A decisão do CD teve circunstância atenuante "de bom comportamento", o que reduziu a suspensão de 68 dias para 51, bem como a multa equivalente, que desceu para cerca de 8.500 euros.

Em causa estão declarações do presidente leonino, ao canal do clube, a visar a arbitragem, que o Conselho Disciplina enquadrou em infração ao abrigo do artigo de "lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa", após queixa da Associação Portuguesa de Árbitros (APAF).