Rui Silva estreia-se como guarda-redes do mês de março

Rui Silva, jogador do Sporting CP contratado durante o mercado de janeiro, foi eleito como melhor guarda-redes da I Liga no mês de março.

O guardião do Sporting estreia-se como vencedor do prémio.

Durante o mês de março, o titular da baliza dos leões somou 18,52% dos votos dos treinadores por prestações nos jogos contra o Estrela Amadora (3-0), contra o Famalicão FC (3-1), Casa pia (3-1) e Estoril Praia (3-1).

No pódio do mês estão também Lukas Hornicek, do Sporting de Braga, e Gabriel Batista, do Santa Clara, que arrecadaram 17,78% dos votos.

A vantagem vai para o jogador do Braga por ter contabilizado menos minutos de utilização durante os jogos.