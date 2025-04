Morreu Aurélio Pereira, o olheiro dos olheiros que levava os miúdos no Mini cor de laranja

Aurélio Pereira, o senhor conhecido pelos olhos de ouro que via como nenhum outro o talento nos miúdos que jogavam à bola, morreu aos 77 anos. O Sporting Clube de Portugal, clube a que está intimamente ligado e onde trabalhou durante décadas, confirmou à Renascença. O olheiro chefiou o departamento de recrutamento e de formação do Sporting. A obra resultou no descobrimento de talentos como Paulo Futre, Luís Figo, Ricardo Quaresma, Nani e, claro, Cristiano Ronaldo, que chegou a dizer que o “amigo do peito” e “melhor olheiro do mundo” Aurélio Pereira era o “Cristiano Ronaldo da formação”. “Foi um mestre em vida na sua área e uma pessoa consensual para todos, tendo sido sempre reconhecido pelo ‘seu’ Sporting CP: recebeu dois Prémios Stromp e um Leão de Ouro e, em 2012, o clube atribui o seu nome ao principal relvado/estádio da Academia Sporting”, pode ler-se no site do clube.

O ‘senhor formação’, como era conhecido, nasceu em outubro de 1947. Foi atleta da formação leonina nas camadas jovens e nunca chegou à equipa principal. Foi treinador do Clube Futebol Benfica, ou Fofó, e regressou depois às equipas jovens do Sporting, onde foi treinador de formação durante cerca de 20 anos. Treinou o Fofó e não só. Foi o técnico de uma equipa de bancários que não era bancários no INATEL. Essa é uma das histórias do livro “Ver para Crer”, de Rui Miguel Tovar e Aurélio Pereira, sobre as histórias das descobertas infinitas. “Para ele, o jogador sempre foi o elo mais forte. Aurélio Pereira é um defensor ferrenho do futebol humanizado, não mecanizado”, pode ler-se na sinopse do livro.

E mais: “Transportando atletas para os jogos no seu Mini cor de laranja, dando dormida a outros na sua própria casa, para poderem ir aos jogos, aproveitando fins de semana românticos para ir espreitar peladinhas, Aurélio Pereira tornou-se o maior caça-talentos do futebol mundial”. Contas feitas, foram mais de 60 internacionais pela principal seleção portuguesa que lhe passaram pelas mãos. Aurélio Pereira, o irmão de Carlos Pereira, ficou também ligado à conquista do Campeonato da Europa de Portugal em 2016, ao ser o responsável pela descoberta de 10 dos elementos da seleção nacional. “Será para sempre recordado como um dos maiores nomes da história do futebol nacional e, acima de tudo, da história do Sporting Clube de Portugal”, lê-se ainda no comunicado do clube de Alvalade.

