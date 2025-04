Rui Borges. "Continuamos a depender de nós"

O treinador do Sporting, Rui Borges, lamenta os golos desperdiçados, mas garante que nada está perdido na luta pelo título, apesar dos leões terem perdido a liderança para o Benfica.

A partida

"Uma primeira parte em que entrámos bem, melhores do que o Sp. Braga. Conseguimos ser intensos. Nos últimos 15 minutos, fomos caindo em termos físicos, deixámos o Sp. Braga equilibrar o jogo, andou mais no nosso meio-campo. Na segunda entrámos mal. O Sp. Braga com mais posse. Estávamos muito reativos e pouco proativos. Depois fomos equilibrando. Tivemos situações claras para aumentar o resultado e não conseguimos. Sofremos o empate. Fomos atrás do prejuízo, mas já faltava pouco"

Deixar fugir a vantagem

"Mérito do adversário, aproveitou uma desatenção nossa. Não podíamos entrar na segunda parte tão apáticos. Senti a equipa mais cansada. Fomos criando, mas não conseguimos finalizar e acabámos por sair penalizados."

Quenda na esquerda e Geny à direita

"Em termos estratégicos, naquilo que era um padrão do Sp. Braga, para estarmos equilibrados e não perdermos intensidade. O Quenda dava um para um e do outro tínhamos profundidade com o Geny"

Liderança perdida

"Continuamos a depender de nós, apesar de estarmos em segundo. Ainda há um dérbi para ser jogado. Vamos atrás do nosso objetivo, nada mudou"

Este resultado belisca?

"Não belisca em nada. Todos estamos tristes, queríamos continuar em primeiro, mas seguimos o nosso caminho com a crença enorme que vamos ser felizes"

O Sporting empatou 1-1 diante do Sp. Braga e perde a liderança do campeonato.