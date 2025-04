"Sem o Aurélio Pereira nada tinha acontecido". As reações das pérolas à morte do "senhor formação"

"O meu pai desportivo", "um dos grandes símbolos da formação mundial". O mundo do futebol despede-se de Aurélio Pereira, icónico olheiro do Sporting que descobriu vários jogadores que chegaram à seleção nacional. Cristiano Ronaldo foi um deles. O capitão da seleção nacional e um dos melhores jogadores da história deixou uma mensagem nas redes sociais: "Um dos grandes símbolos da formação mundial deixou-nos mas o seu legado viverá para sempre. Nunca deixarei de estar grato por tudo o que fez por mim e por tantos outros jogadores. Até sempre, Senhor Aurélio, obrigado por tudo. Descanse em paz." Já Paulo Futre fala num "pai desportivo": "Estou sem palavras. Os meus mais sinceros pêsames à família do meu pai desportivo, quem me descobriu com 9 anos e que tanto fez pelo futebol. Um dia de luto, não só para o Sporting, mas para todo o futebol português. Até sempre, meu querido Aurélio."

Nani foi outro dos avançados de destaque que saíram de Alcochete. Agradece "por tudo". "Foste um grande amigo, um excelente ser humano, que me deu bons e importantes conselhos. Jamais esquecerei tudo o que aprendi contigo, amigo. Descansa em paz, Sr. Aurélio", pode ler-se. Ricardo Quaresma, que acabou por brilhar mais com a camisola do FC Porto, foi também revelado pelo Sporting e defende que, sem Aurélio Pereira, "nada tinha acontecido". "Sem o Aurélio Pereira nada tinha acontecido. Obrigado por tudo. Os meus sentimentos para a família", pode ler-se. FPF decreta um minuto de silêncio A Federação Portuguesa de Futebol já decretou um minuto de silêncio nos jogos que organiza entre esta quarta-feira e domingo. Pedro Proença, o presidente da FPF, fala numa "perda irreparável para o futebol português". "Para a história, além do legado enorme construído pelo homem que descobriu alguns dos melhores jogadores da nossa história, ficará uma pessoa amável, de fino trato e que defendia sempre o nosso talento. Teremos uma enorme e eterna dívida de gratidão com o Mestre Aurélio Pereira e tudo faremos para honrar o seu legado. Aos familiares e amigos de Aurélio Pereira, em meu nome e em nome da Federação Portuguesa de Futebol, envio as mais sentidas condolências", pode ler-se.