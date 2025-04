​“Ajudou-me muito a raciocinar como um verdadeiro jogador”: Nani lembra o “senhor Aurélio”

Depoimento recolhido por Pedro Castro Alves, na sequência da morte de Aurélio Pereira na terça-feira, 8 de abril. As palavras que se seguem são todas de Nani, um futebolista importante do Sporting e da seleção nacional, recrutado ao Real de Massamá por Aurélio Pereira em 2003. "[Aurélio Pereira] representou uma grande amizade, é um senhor por quem tenho muita admiração e muito respeito, por tudo o que ele fez por mim e por tudo o que significa para mim. Na minha formação ele foi uma peça fundamental para que eu fosse para o Sporting. Mesmo na minha formação, no Sporting, ele esteve sempre presente nos dias que estive lá, aconselhava-me em momentos em que eu pudesse estar um pouco fora do contexto da academia. Ajudou-me muito a aprender a raciocinar como um verdadeiro jogador, deu-me muitos conselhos para a vida. Mesmo quando saí do Sporting, os conselhos que me deu… tudo bateu certo. Quando estive no Manchester United, foi uma pessoa muito importante. Pude tirar o maior benefício de toda a aprendizagem que tive com ele. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Há pouco tempo tive uma conversa com ele e tínhamos até agendado uma reunião para estarmos juntos, para estar com ele na academia, tínhamos projectos para fazer, com a minha academia também. O senhor Aurélio foi sempre uma pessoa que procurou manter o contacto comigo. Ele, o seu irmão e a sua família são fantásticos, admiro-os muito e respeito muito. Nunca deixou de manter contacto, de querer saber de mim, manteve ligação com o meu irmão e sobrinho, que está no Sporting. A nossa ligação sempre esteve presente, não falávamos todos os dias, mas nos momentos cruciais sempre esteve presente, nas minhas transferências, na minha vinda para o Sporting, em todas as vezes que acontecia algo de especial. Estive com ele num jogo em Alvalade há pouco tempo, falámos de muitas coisas e relembrámos alguns momentos. Foi uma pessoa fantástica e importante para muitos. Foi uma pessoa que não só teve impacto na infância e crescimento desses jogadores, como depois, já formados como jogadores, manteve a ligação e quis saber como estávamos.