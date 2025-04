Rui Borges. “Não querem ser segundos”

O treinador do Sporting, Rui Borges, mostra-se feliz com a exibição e entrega dos seus jogadores diante do Santa Clara (0-1).

A partida

"Sabíamos o que ia ser o jogo, foi o que esperávamos. Um jogo difícil, o vento não ajudou. O Santa Clara com um bloco baixo, tínhamos de provocar diagonais curtos, o espaço na profundidade era curto e o vento não ajudou. Uma equipa bem treinada, coesa, a procurar o contra-ataque. Estávamos preparados para isso. Não deixámos o Santa Clara criar, esperaram por lances de bola parada, lançamentos. Sabíamos que ia ser um jogo com muitas faltas. Na segunda parte entrámos mais dinâmicos, mudámos algumas coisas e acabámos por fazer o golo, com mais gente no último terço, a criar instabilidade na linha defensiva do Santa Clara. Penso que merecíamos ter feito mais um golo, mas foi um jogo muito competente.

Este jogo era muito importante

"São todos. Sabemos que, perante o empate da semana passada, que não merecíamos, era necessário ganhar hoje. Continuarmos a depender só de nós. A equipa demonstrou a ambição e coragem que tem. São obcecados [em ganhar], não querem ser segundos, querem ser primeiros. Poucas equipas ganharam aqui e a nossa vitória é mais do que merecida".

Regresso de Pedro Gonçalves

"Muito importante. Não só para mim, feliz por ele. É um puto muito competitivo, importante no grupo. Alguém que passa uma alma e um querer ganhar enorme. Precisamos destes jogadores. Precisávamos muito do Nuno [Santos] também, da intensidade. Às vezes podem dizer que são meio tontos, a picarem-se, a incentivarem, mas isso é importante para a equipa. O Pote é muito importante em todos os sentidos. Feliz por poder contar com ele e por vê-lo no relvado novamente".

Harder

"Está tudo bem com toda a gente. O grupo é fantástico. A capacidade que têm demonstrado de sermos o que somos, de sermos competitivos, umas vezes melhores, outras nem tanto. São mesmo incríveis. Não digo isto por ser treinador deles. Com as contrariedades que tivemos nestes três meses, podíamos nem estar a lutar pelo campeonato. Nem só pelo Harder. St. Juste também entrou muito bem, o Matheus tinha feito um bom jogo e o mister meteu-o no banco, entrou e mostrou um espírito enorme. O grupo é muito unido, é mesmo incrível. Sou um treinador feliz por poder ser o líder deles".