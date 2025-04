André Pinotes Batista e a "agenda escondida" do Benfica. "Estão a condicionar os árbitros"

O deputado e comentador desportivo afeto ao Sporting, André Pinotes Batista, admite que ficou um penálti por marcar contra o "seu" Sporting nos Açores, frente ao Santa Clara, mas - por outro lado - fala de uma "choradeira" do Benfica, após o castigo máximo assinalado a Otamendi perante o Arouca.

Em declarações a Bola Branca, o deputado e comentador sportinguista considera que está em marcha um "condicionamento dos árbitros" por parte dos encarnados.

"É evidente que existiram erros nesta jornada e quem disser o contrário não está a ser sério. Nomeadamente, o Sporting no seu jogo teve um penálti contra si que não foi marcado. É um erro claro, mas o que importa dizer é o seguinte: o erro acontece e não me lembro de uma choradeira destas quando, com os mesmos protagonistas [Sporting e Santa Clara em Alvalade], ficaram dois penálties por marcar a favor do Sporting e que podiam ter tido impacto", começa por dizer.

José Pereira da Costa, presidente da mesa da Assembleia Geral (AG) das águias, lamentou, em entrevista a Bola Branca, "tratamentos diferentes com influência na classificação".

Pinotes Batista considera "estranho que se esteja a criar esta comoção".



"Está em marcha um grande plano. Aliás, já não um plano, é mesmo uma concretização de condicionamento dos árbitros", sustenta Pinotes Batista, para quem o Benfica procura esconder o facto de ter deixado escapar a liderança isolada na receção aos arouquences, à passagem da ronda 29 da I Liga, e a diminuição - que considera estar a verificar-se - do apoio ao presidente do clube da Luz.

"Há uma dramatização instrumental para esconder que o Benfica não teve unhas suficientes para segurar a liderança. E no futebol estas coisas acontecem, para a semana pode ser o Sporting a escorregar. Mas a direcção do Benfica sabe que a base social de apoio de Rui Costa está a diminuir e sabe que se não criar este alarme, esta pressão mediática toda, quem tem que responder é o presidente do Benfica", finaliza.