"Dói-lhe tudo menos a zona da lesão". Rui Borges ainda não conta com Pote para titular

Mais uma conferência de imprensa, mais um "quem me dera" de Rui Borges em relação a Pedro Gonçalves. O treinador do Sporting bem queria poder contar com o internacional português a tempo inteiro, no entanto, realça que Pote está em pré-época, depois de vários meses parado.

"Queria eu poder contar com ele a 100%. Esteve cinco meses parado. Dói-lhe tudo menos a zona da lesão, porque está numa pré-época. Esteve muito tempo parado. Requer cuidado. Está longe de poder ser titular. Vamos empurrar um bocadinho, andar contra o tempo e aos poucos vai melhorar. Ainda será muito importante para o final do campeonato", garante o técnico, esta quinta-feira, em conferência de imprensa.



Apoio dos adeptos nestas cinco finais

É muito importante. Tem sido assim desde que chegámos aqui, esse apoio massivo, de nos fazerem acreditar. Queremos que eles acreditem tanto como nós, porque acreditamos mesmo muito. Os jogadores passam isso para o campo, com mais ou menos qualidade e mais ou menos dificuldade. Têm demonstrado uma ambição imensa de voltar a ser campeões.

Hidemasa Morita

Está fora do jogo, mas claramente sim, fará parte [das opções até ao final da época] e será muito importante nesta reta final. Fará parte do grupo em campo, a dar contributo. Tem sido um jogador importante. Precisamos dele. Quer muito ajudar e vai ajudar, creio que em breve. Acreditamos que voltará muito em breve.

Morita II

A parte mental do jogador está boa. Quer ajudar a equipa, quer trabalhar e recuperar o mais rapidamente possível para dar o seu contributo. O problema é o que trouxe da seleção. Não vou estar aqui a especificar. Muito em breve dará o contributo à equipa, está motivadíssimo para poder ajudar. É um jogador muito importante para a equipa, admiro-o muito, já o admirava antes.

Zeno Debast no lugar de Morita?

O Zeno tem estado muito bem, tem feito um campeonato muito bom fora de uma posição que não era a dele, tem correspondido. Tem feito bons jogos. Não é o Morita, são jogadores diferentes. Não esperamos à espera de outras coisas em relação a jogo posicional e coletivo, porque têm características diferentes. Dentro do que temos, temos sido bastante competentes.

Pedro Gonçalves

Pedro Gonçalves a médio?

O Pote dá essas soluções, não fujo a elas. Tanto faz médio, como fora, como dentro. Agora, fisicamente não estará preparado ainda, porque nesta estrutura de dois médios a exigência para os médios é grande e ele, em termos físicos, está longe. Está cansado, está a preparar a forma. Ele sabe que tem de andar, que temos de acelerar um bocadinho. Tem-se entregado ao máximo, está focado, quer voltar e ajudar. Está no acreditar que a equipa vai ser feliz no final e ele quer ajudar a isso. Ele está disponível para ajudar, independentemente de por quanto tempo. Acima de tudo quer ajudar e isso é que me deixa feliz.

Arbitragens

Estou focado no que controlo, que é o jogo. Moreirense que em casa venceu o Sporting, venceu o Porto, empatou com o Benfica, perdeu por um golo na Luz e fez um belíssimo jogo. Equipa muito competitiva, muito bem organizada, já vem de há dois ou três anos com rotinas muito patentes. Equipa muito tranquila no momento defensivo, com bons jogadores ofensivos, que trabalha muito e bem as bolas paradas. Tudo o resto é ruído.

Castigo a Conrad Harder

Festejou uma vitória, não provocou ninguém. O árbitro viu de outra forma. Mas acredito que a decisão vá ser revertida, porque tudo é claro. As imagens são claras, tudo o que se passou no jogo foi bastante claro.

Harder II

É explícito aquilo que ele não fez. Apenas festejou uma vitória com os nossos adeptos. Pelo que conseguimos ver pelas imagens, em momento algum provocou o adversário. É natural festejarmos, senão o futebol vai ficar apático e não se pode fazer nada. Estou preparado para contar com Harder e sem Harder.

O campeão será "o menos mau"?

Vai bater na mentalidade da nossa sociedade. Quando as coisas não correm como queremos, damos sempre demérito aos outros. Queremos muito ser campeões, os adeptos querem muito ser campeões, e vamos festejar com todo o mérito se assim acontecer, porque é mais do que merecido. Por tudo o que passou, por tudo o que o grupo foi, tem sido e será capaz de ultrapassar até ao final do campeonato, quaisquer que sejam os desvios do caminho. Eles têm tido essa capacidade e merecem muito ser felizes, e acredito que é isso que vai acontecer.

Compra repetir resultados das últimas cinco jornadas da primeira volta?

Não, até porque, se eu entrei, é porque essas jornadas não correram tão bem quanto isso. Foi o momento em que entrei, porque o Sporting perdeu alguns pontos. [Sporting fez mais pontos que o Benfica nessas últimas cinco jornadas] Certo, mas eu estou focado no Sporting, não estou preocupado com o Benfica. Vamos um jogo de cada vez, não há futurologia, não há jogos fáceis.



Acredita na "estrelinha"?

A "estrelinha" dá trabalho. A sorte dá trabalho. Na questão do mérito e demérito, é sempre trabalho. Quem for mais competente até ao final será campeão. Queremos muito ser competentes e ser campeões. Sabemos das dificuldades que teremos pela frente, mas a equipa tem demonstrado sempre ambição, querer e compromisso. Eles são incríveis. São um grupo incrível, que merece muito ser feliz.

Alisson Santos

Tem treinado bastante com a equipa principal, está a crescer, a adaptar-se à exigência Sporting. Acreditamos muito nele, tem um potencial muito grande, tem características de que gostamos muito. Estava identificado, conseguimos trazê-lo mais cedo, para ele ganhar esse tempo de adaptação, conhecer colegas, perceber a dimensão do clube em que está agora. Tem dado uma resposta muito boa, a par de interagir, o que cria para os colegas tem sido muito positivo, porque é um miúdo muito irreverente, de último terço, de criar muitas acelerações e muito um para um, de ganhar muito duelo, muito potente. Acreditamos muito nele. Vai ter o seu processo de crescimento, não tenho dúvidas de que no futuro será um jogador de que se irá ouvir falar, porque tem condições para isso.

Harder tem mercado

Os jogadores têm cláusula, isso já é uma questão que me ultrapassa. É um jogador em que acreditamos, queremo-lo muito, faz parte do plantel da próxima época. Agora, pode jogar em qualquer campeonato, pela qualidade individual, pela capacidade de liderança, pelo caráter e pela personalidade. É um jogador muito, muito bom e naturalmente que vão aparecer rumores de muitas equipas de todos os campeonatos da Europa e não só.