Sporting. “Leões, é hora do campeão!”

As quatro claques do Sporting juntam-se num apelo ao apoio total na partida contra o Moreirense.

Juventude Leonina, Directivo Ultras XXI, Torcida Verde e Brigada Ultras Sporting escrevem: “Chegou a hora de mostrar quem é o maior e melhor de Portugal! Vamos juntos receber o nosso autocarro na próxima sexta-feira! Não há desculpas, apenas há uma missão: empurrar o sporting para cima da vitória desde o primeiro segundo, dentro e fora do estádio”.

A partida está marcada para as 20h30 desta sexta-feira e a concentração de adeptos está prevista para as 18h00.

“Queremos raça? Então damos raça! Queremos atitude? Então vamos dar atitude! Todos juntos, com as cores do nosso coração, a fazer tremer o chão! Eles que sintam, Portugal e o mundo que sintam, que unidos, eles em campo e nós na bancada, haja o que houver, não nos vão vencer, nem hoje nem nunca!”.

O apelo termina com a frase: “Vamos com tudo, nós e vocês até ao Marquês! Sporting sempre.”