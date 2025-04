Rui Borges. "Jogo ganho com todo o mérito"

O treinador do Sporting, Rui Borges, elogia a exibição dos seus jogadores na partida contra o Moreirense (3-1).

A partida

"Foi um jogo ganho com todo o mérito, muita qualidade, toda a entrega e espírito de vitória. Deixe-me, mais do que enaltecer os jogadores, dedicar esta vitória aos nossos adeptos, que foram fantásticos desde a saída da Academia até aqui. Pedir-lhes que continuem a acreditar, a aparecer. Não posso falar pelos jogadores, mas é indescritível. E dedicar também ao meu pai, que felizmente hoje estava aqui presente, veio ver um jogo pela primeira vez a Alvalade e isso deixou-me bastante feliz", começou por referir, na sua análise ao encontro.

Tarja dos adeptos: 'leões, é hora do campeão'

"Sim, a ambição e querer deles são como os nossos. Em todos os jogos, estiveram sempre connosco. Fizeram-se comparecer e serão muito importantes para o desfecho do campeonato".

Entrada forte

"Sim, tem sido a imagem da equipa. Mesmo fora de casa, mas principalmente em Alvalade. Temos entrado muito bem, hoje conseguimos ser mais consistentes, andámos 40 minutos sobre o Moreirense e podíamos ter feito mais golos. Caímos talvez nos últimos minutos da primeira parte porque as nossas reações foram muito boas no início. Depois fizemos o 3-0, deixámos o Moreirense acreditar um bocadinho com o 3-1, mas depois controlámos. Mesmo com o ritmo mais baixo, podíamos ter feito mais golos. O Moreirense tem outro cruzamento a seguir ao golo e é o único lance de perigo de que me lembro. Uma vitória mais do que justa".

Gyokeres

"Quem tem o grupo e a equipa que tenho. São fantásticos. O Viktor é importante por toda a sua qualidade, mas sem a equipa não conseguiria fazer golos. É um jogador acima da média por tudo o que dá à equipa, mas feliz pela resposta de todo o grupo, de todos os que entraram. A malta entrou bem e estou feliz pela equipa que lidero".

Sporting sofreu um golo

"Faz parte, assino já por baixo se ganhar todos os jogos por 2-1 ou 3-1. O adversário também tem qualidade, em alguns momentos vão sobrepor-se a nós"

Amanhã vai puxar pelo Vitória

"Amanhã sou do Sporting e vou ligar já ao jogo de terça-feira para a Taça de Portugal".

O Sporting derrotou o Moreirense, por 3-1, com três golos de Gyokeres.