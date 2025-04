Burnley de volta à Premier League. Sporting garante venda de Edwards

Burnley e Leeds United estão de regresso à Premier League. A vitória dos “clarets”, segundos classificados, por 2-1 sobre o Sheffield United, terceiro, garante que estão entregues os dois lugares de promoção direta ao primeiro escalão do futebol inglês.

A confirmação da subida do Burnley dá também ao Sporting motivos para sorrir: Marcus Edwards deve ficar em Inglaterra em definitivo, a troco de cerca de 10 milhões de euros que entram nos cofres de Alvalade.

O extremo inglês foi cedido ao clube orientado por Scott Parker em janeiro, num empréstimo que, de acordo com a imprensa nacional, contempla uma cláusula de compra obrigatória em caso de subida de divisão.

Subida direta à Premier League fechada

Com a vitória do Burnley por 2-1 sobre o Sheffield United e a goleada do Leeds United por 6-0 frente ao Stoke City, os dois primeiros classificados do Championship somam agora 94 pontos, mais oito do que o terceiro classificado, quando sobram apenas duas jornadas para o fim do campeonato. Matematicamente, estão fechados os lugares de subida direta.

Há muito que Leeds e Burnley são os favoritos ao regresso ao principal escalão do futebol inglês. Desde o início da época que os dois emblemas se destacaram no topo da tabela, mas com concorrências do Sheffield United. Aliás, os “blades” chegaram a liderar durante o mês de março, mas quatro derrotas nos últimos cinco jogos acabaram por ditar o fim da corrida à promoção.

Com os dois primeiros classificados encontrados, resta saber quem será o campeão. Leeds e Burnley somam 94 pontos, com a diferença de golos a favorecer os “whites”. Nos lugares de acesso ao play-off de subida, entre o 3.º e o 6.º, estão já garantidos o Sheffield United e o Sunderland.